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NBA／最後1秒三分彈 活塞絕殺勇士

記者曾思儒／綜合報導
比伊（左二）關鍵三分球絕殺勇士。 ( 美聯社 )
比伊（左二）關鍵三分球絕殺勇士。 ( 美聯社 )

勇士隊4日在當家球星湯普森（Klay Thompson）最後1秒投進追平三分球後，眼看要和活塞隊打進延長賽，不料活塞前鋒比伊（Saddiq Bey）卻演出不可思議「絕殺」，他接獲隊友邊線發球後外線直接拔起，三分球空心破網，率戰績東區末段班的活塞硬是以122：119搶走勝利。

「這很困難，我甚至不記得了，我好像有失去知覺一下子。」成為奪勝英雄的比伊，出手後還重心不穩跌倒在地，起身後馬上被隊友簇擁歡呼，他說：「我只剩1秒，所以我沒辦法想太多，所以我只能出手，很開心進球了。」

勇士前一場在兩度延長賽絕殺老鷹隊，迎接主場5連勝，4日在湯普森第四節轟17分，包括最後1秒的追平三分彈下，原本有機會延續主場連勝，但卻是錯愕吞下主場第3敗，攻下30分的湯姆森說：「這永遠不會好受，我認為我們今晚已經拚盡全力。」

後衛波爾（Jordan Poole）關鍵時刻的要命失誤也被放大檢視，不過勇士隊友和主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時都發聲力挺波爾。

波爾在球隊落後1分、比賽時間剩不到10秒時接獲湯普森傳球，結果卻運球運到跌倒。對此湯普森表示，「我把球傳給波爾是有原因的，因為他是一名關鍵球員，也是出色的進攻創造者，沒有他我們不可能取得連勝，球員生涯初期都會面臨犯錯，我和柯瑞（Stephen Curry）也都經歷過。」

勇士主帥柯爾也為波爾緩頰，「他仍處在成長階段，雖然他會犯錯，但同時也為球隊命中兩記關鍵跳投。」

儘管波爾本季有平均20.5分的火力輸出，但他近9場發生46次失誤，本季累積高達138次失誤更是排在聯盟第一。

勇士4日至少有個好消息，因肩傷已經連休10場的當家球星柯瑞（Stephen Curry），本周將再進行檢查，有機會在出戰馬刺隊的客場征途復出。

勇士波爾（左）發生關鍵失誤。 ( 路透 )
勇士波爾（左）發生關鍵失誤。 ( 路透 )

勇士 柯瑞 馬刺

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