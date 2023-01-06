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NBA／杜蘭特44分無用 籃網12連勝中斷…厄文籲隊友加把勁

記者劉肇育／綜合報導
籃網12連勝中斷。（美聯社）
籃網12連勝中斷。（美聯社）

籃網在4日出戰公牛的比賽中，儘管球隊一哥杜蘭特（Kevin Durant）全場猛轟44分，但仍是以112：121不敵公牛，吞下近1個月來的首敗，也中斷12連勝，賽後攻下25分的主控厄文（Kyrie Irving）也呼籲隊友必須挺身支援杜蘭特。

前一次輸球已經上去年12月5日的籃網，在過去一個月拉出一波12連勝，從原本的近5成勝率，戰績一口氣追上排在東區前段班的公鹿與塞爾蒂克，成為聯盟近況最火熱的球隊。

不過在4日出戰公牛的比賽中，籃網首節就失掉40分，上半場打完也以10分落後公牛，儘管第三節一度在杜蘭特與厄文聯手下急起直追，但最終仍是以9分差距中斷連勝。

對於球隊吞下近1個月來的首敗，全場攻下25分送出8助攻的厄文直言，首節失掉40分對於籃網來說就是給自己挖了一個難以填補的大洞，尤其公牛在近幾場比賽狀況絕佳，展現出了比籃網更強的贏球企圖心。

談到杜蘭特雖然猛轟44分但卻無法幫助球隊取勝，厄文也呼籲隊友必須跳出來給予杜蘭特支援，「他4日表現非常特別，為我們做了很多，但我們並沒有在外線命中足夠多的球，必須要給他更多幫助才行。在下半場時我還聽到公牛球員說，只要不是給杜蘭特出手就沒關係，但我們不能因此失去信心，必須挺起胸膛，為接下來的比賽做準備。」

這場比賽，巧合的是，連勝期間沒命中過罰球的西蒙斯（Ben Simmons），在罰球線上竟4罰1中，也讓西蒙斯有命中罰球的比賽，戰績改寫為1勝7敗。

西蒙斯在第二節還剩10分27秒時站上罰球線，結果他第一罰成功命中。沒想到這個看似平凡的回合，竟意外成為公牛通往勝利大門的鑰匙。

因為根據統計，籃網這波12連勝中，西蒙斯出賽10場，他在罰球線上共出手9次全數落空，本季他有命中罰球的比賽，加上4日的失利，籃網僅1勝7敗；他沒有命中罰球的比賽，戰績則是17勝3敗。

厄文

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