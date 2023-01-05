NBA／黑豹導演打造柯瑞紀錄片「別小看我」 登日舞影展

柯瑞是NBA勇士隊的神射手，卻曾因為身高「嬌小」而不被看好。（圖：Apple TV+提供）

身為「勇士 一哥」、有著「無所不能神射手」之稱的NBA 球星史蒂芬柯瑞 （Stephen Curry），在2022年完成率領勇士隊六度闖入總決賽，奪下第四次總冠軍的輝煌紀錄，職業生涯達到前所未有的高峰，但這條路他其實走的並非順遂，不被看好和挫折更是少不了。

Apple TV+於今年度推出獨家紀錄片「史蒂芬柯瑞：別小看我」（Stephen Curry: Underrated）側寫紀錄這位場內場外都是MVP的球星，紀錄片將在1月19日開始為期十天的日舞影展舉行首映。

做為現在NBA籃壇最有影響力的球員，身高僅188公分的史蒂芬柯瑞，在場上可說是「嬌小、瘦弱」，曾經歷沒有一所NCAA籃球名校願意提供獎學金、NBA選秀時收到多數球評「身高不足」的反饋，直至被勇士隊相中，開始為自己職涯寫下故事，到今日甚至成為NBA史上首位全票通過的年度MVP。

紀錄片導演為彼得尼克（Peter Nicks），製作人由「黑豹」製作人萊恩庫格勒（Ryan Coogler）和艾瑞克佩頓（Erick Peyton）擔任，將在部分國家電影院上映，日後於Apple TV+獨家上線。