NBA／無懼安比德缺陣…76人全隊7人上雙 加班擒溜馬

哈登（左）拿下26分，率76人搶下3連勝。（路透）

在當家中鋒安比德（Joel Embiid）左腳傷勢被迫缺席的情況下，76人4日在主場遭逢溜馬的強力挑戰，前三節結束原本還領先13分之多，但第四節卻遭到對手反撲，打到最後時刻卻是處於落後狀態；所幸靠著馬克西（Tyrese Maxey）和哈里斯（Tobias Harris）拿下關鍵4分，將比賽硬是逼進延長。

延長賽中，梅爾頓（De'Anthony Melton）和哈瑞爾（Montrezl Harrell）接連得到5分，從而取得領先，隨後哈登（James Harden）送出一記重要的阻攻，哈里斯剩下4.1秒穩穩罰進兩球；希爾德（Buddy Hield）最後一擊三分失手，76人在驚濤駭浪中以129：126險勝溜馬。

76人取得3連勝的同時也斬斷了溜馬的4連勝，76人在最近13場比賽中贏得11勝，目前和溜馬分居東區5、6名。

費城 陣中共 7人得分超過雙位數，哈登拿下26分9助攻6籃板2阻攻，哈里斯貢獻19分10籃板3助攻，梅爾頓19分7籃板，馬克西得到17分6助攻5籃板。

哈瑞爾此役替補上陣表現優異，9投8中獲得19分5籃板4阻攻，米爾頓（Shake Milton）13分4助攻3籃板，尼恩（Georges Niang）11分。

溜馬第四節在新秀馬瑟倫（Bennedict Mathurin）獨拿12分的幫助下，替補聯手出擊，搭配希爾德的3記三分球，單節豪取36分讓他們扭轉局面，一度看見贏球希望。只是第四節最後的57秒，溜馬進攻失效一分未得，領先4分的優勢也化為烏有。

溜馬全隊同樣7人得分上雙。希爾德攻下24分9籃板6助攻，馬瑟倫19分4籃板2助攻，哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）16分12助攻7籃板2抄截，透納（Myles Turner）14分8籃板5阻攻。