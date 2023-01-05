NBA／4天內4人破50分 NBA首見

安戴托昆波轟生涯新高55分。（路透）

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天飆出55分10籃板7助攻的生涯最佳表現後，聯盟在最近4天都有不同球員砍下至少50分，寫下史上首見紀錄。

前面3人分別是唐西奇（Luka Doncic）在12月31日對馬刺 得到51分，米契爾（Donovan Mitchell）在1月2日對公牛攻下71分，湯普森（Klay Thompson）同日對老鷹也拿下54分。

根據統計，今年賽季還沒進行過半，已經出現14位次單場50分的比賽，分別由唐西奇、安比德（Joel Embiid）、安戴托昆波、米契爾、布克（Devin Booker）、戴維斯（Anthony Davis）、柯瑞 （Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、葛蘭德（Darius Garland）、席亞康（Pascal Siakam）所創下。其中唐西奇3度達成，安比德和布克各完成2次。

若以分數高低來看，米契爾的71分和唐西奇的60分相互輝映，安比德和布克各有59分、58分；安戴托昆波和戴維斯則是先後得到55分。

NBA歷史上單季球員破50分場次最多的是1962-63賽季，當時共出現34次，但和近兩個賽季百花爭鳴不同，那年張伯倫（Wilt Chamberlain）一人就包辦30次破50分的比賽，貝勒（Elgin Baylor）則有4次。

上個賽季共出現19次破50分的比賽，由14名球員聯手創下，其中杜蘭特（Kevin Durant）完成3次，厄文 （Kyrie Irving）、詹姆斯（LeBron James）和泰托姆（Jayson Tatum）各達成2次。