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NBA／紀錄之夜…米契爾71分 單場得分史上第6

記者蔡佳霖／綜合報導
米契爾狂飆71分11助攻8籃板，成為史上第7位「70分俱樂部」成員。（Getty Images ）
米契爾狂飆71分11助攻8籃板，成為史上第7位「70分俱樂部」成員。（Getty Images ）

NBA騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）2日面對公牛的比賽上演驚天動地的瘋狂得分秀，在騎士一度落後21分之下，全面啟動狂攻71分11助攻8籃板，並在第四節最後奇蹟般地扳平比分，進而在延長賽以百分之百命中率摧毀公牛反擊意志。

米契爾全場34投22中，包括7記三分球和25罰20中，狂飆71分11助攻8籃板，拿下歷史第6高分，並成為史上第7位「70分俱樂部」成員。對此他激動表示：「能和這些偉大前輩一同載入史冊，我深感榮幸。」

排在前面的6人分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）、布萊恩（Kobe Bryant）、湯普森（David Thompson）、貝勒（Elgin Baylor）、羅賓森（David Robinson）和布克（Devin Booker）。其中張伯倫就包辦了100分、78分、2次73分、72分、70分場次，總共6次之多。

米契爾除了是2006年的布萊恩之後單場最高得分紀錄，他也超越布克在2017年寫下的70分紀錄，成為目前現役球員中單場得分最高的球員。巧合的是，3人皆為得分後衛，而且都是首輪第13順位出身。

以各節得分分布來看，米契爾首節僅得5分，第二節加溫拿下11分；進入第三節後，米契爾不斷造成公牛防守麻煩，單節9投6中包括12罰全中，一口氣拿到24分。

延續這股氣勢，米契爾在第四節11投7中又追加18分，包括最後3秒關鍵的補進追平分，這讓他在正規時間內累積得到58分，打破詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）所保持的騎士隊史單場得分57分紀錄。而在進入延長賽之後，米契爾出手彈無虛發，以百分之百命中率再拿13分，從而寫下歷史。

根據統計，米契爾上半場只拿到16分，但下半場卻是大開殺戒豪取55分，在歷史上所有破70分的球員中，米契爾是上半場得分最低的一位。值得一提的是，米契爾更成為史上第一位單場至少拿到70分10助攻的球員。

對於寫下驚人紀錄，米契爾說：「我曾在玩『NBA 2K』時打出類似這樣的一場比賽，但那一次我投籃也沒這麼準，而且球隊還輸了。所以這次感覺好多了。」

米契爾狂飆71分11助攻8籃板，成為史上第7位「70分俱樂部」成員。（路透）
米契爾狂飆71分11助攻8籃板，成為史上第7位「70分俱樂部」成員。（路透）

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