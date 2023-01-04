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NBA／湯普森飆54分射鷹 詹姆斯讚嘆

記者曾思儒／綜合報導
勇士隊湯普森轟下本季新高54分，在二度延長賽擊退老鷹隊。（美聯社）
勇士隊湯普森轟下本季新高54分，在二度延長賽擊退老鷹隊。（美聯社）

勇士隊雖少了當家球星柯瑞（Stephen Curry），2日湯普森（Klay Thompson）挺身而出，在和老鷹隊二度延長賽轟下本季新高54分，此役也有出賽的湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）都佩服。

湯普森54分包括10記三分球，第一度延長勇士全隊拿11分，他就包辦8分，加上魯尼（Kevon Looney）致勝補籃，助隊以143：141獵鷹。

湯普森全場出賽46分鐘，39投21中包括21投10中的三分球，全場54分僅次於2016年12月的生涯最高60分。

湖人稍早也有賽程，剛過38歲生日的詹姆斯上場40分鐘轟下43分，但湯普森繳出更驚人數據，讓「小皇帝」在推特言簡意賅寫下「Klay」，除附帶一串驚嘆號，還加上一個致敬符號，隔空讚嘆湯普森的神奇演出。

勇士辛苦奪勝後，20勝18敗戰績也追上排名第8的太陽隊，湖人16勝21敗戰績排西區倒數第4。

不過助隊以143：141險勝老鷹後，他賽後記者會第一個發言卻非發表火熱手感狀況，而是關心前一天發生意外的NFL球員哈姆林（Damar Hamlin），十分暖心。

「在我回答問題前，我想和水牛城比爾的哈姆林先生和他的家人、他的隊友和整個城市表示哀悼。」湯普森表示，身為運動員，有時比賽可能讓個人或人民蒙塵；身為勇士團隊一員，他想為哈姆林送上誠摯祝福，「我會持續為他禱告，希望有最好的結果，他是一個了不起的人，這比體育還來得更重要。」

NFL水牛城比爾隊（Buffalo Bills）的24歲安全衛哈姆林，出戰辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）時突然倒地失去意識，比賽因此中斷。

勇士 湖人 NFL

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