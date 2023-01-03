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NBA／「水行俠」亞當斯 背靠背逾20籃板

體育新聞組／綜合報導
「水行俠」亞當斯（右）抓下平生涯最多的23籃板。（路透）
「水行俠」亞當斯（右）抓下平生涯最多的23籃板。（路透）

灰熊隊1日以118：108擊敗國王隊，攻下35分的莫蘭特（Ja Morant）是當然功臣，中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams）也寫特別成績，他抓下平生涯最多的23籃板，締造連兩場超過20籃板紀錄，還有生涯新高的13顆進攻籃板，為灰熊創造第二波取分機會。

亞當斯第四節的重要性一覽無遺，灰熊在他灌籃下取得13分領先，最後4分41秒更握有111：97優勢；國王打出一波7：0攻勢雖小差距，但莫蘭特投籃失手後，籃板被亞當斯抓下，灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）外線沒進後，又是亞當斯抓下進攻籃板。之後莫蘭特再失手，但亞當斯再度抓下籃板，澆熄國王反撲氣焰。

國王全隊不過抓下14個進攻籃板，亞當斯一人就有13個進攻籃板，灰熊教練簡金斯（Taylor Jenkins）說：「他很棒，背靠背比賽，超過20個籃板，他很棒，是這裡特別的存在。」

此外，在元旦的東西區龍頭之戰，約柯奇（Nikola Jokic）再度展現主宰力，全場13投10中攻下30分12籃板12助攻，而且沒有出現1次失誤，率領金塊拿下勝利。在金塊最近8場比賽中，約柯奇完成5次大三元，球隊在這5戰也是取得全勝。

從開季至今，約柯奇穩定帶領金塊站上西區龍頭之位，這讓他再度成為年度MVP的熱門人選之一。約柯奇上季已經完成年度MVP連霸大業。

這樣的「審美疲勞」其實也是歷年來追逐MVP三連霸的球星中最難克服的一道關卡，人們勢必會為他們設立更高的標準門檻，從個人數據到團隊成績，而外在是否有更強力的候選人也會影響到投票意願。

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