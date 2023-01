NBA／米契爾飆71分隻手擊潰公牛 布萊恩後最高得分紀錄

近期進攻狀態低迷的米契爾(Donovan Mitchell),2日主場面對公牛宛如上帝附身,遠投近切無人能擋,全場34投22中,包括7記三分球和25罰20中,狂飆71分11助攻8籃板,成就布萊恩(Kobe Bryant)在2006年驚天動地81分之後的單場最高得分表現,更成為史上第7位至少拿到70分的球員。

Shout out to the Donovan Mitchell fantasy owners!



🕸️ 71 PTS | 8 REB | 11 AST | 96.1 FPTS



He becomes the 7th player in NBA history to record at least 70+ points in a game! pic.twitter.com/769rfCzkSw