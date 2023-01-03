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NBA／米契爾飆71分隻手擊潰公牛 布萊恩後最高得分紀錄

記者蔡佳霖／即時報導
米契爾單場71分創造歷史。（美聯社）
米契爾單場71分創造歷史。（美聯社）

近期進攻狀態低迷的米契爾（Donovan Mitchell），2日主場面對公牛宛如上帝附身，遠投近切無人能擋，全場34投22中，包括7記三分球和25罰20中，狂飆71分11助攻8籃板，成就布萊恩（Kobe Bryant）在2006年驚天動地81分之後的單場最高得分表現，更成為史上第7位至少拿到70分的球員。

米契爾在正規時間結束前球隊落後2分的情況下，搶下自己沒罰中的進攻籃板，硬是在籃下補進，將比賽帶入延長。他在四節比賽中已經拿到58分，打破詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）所保持的騎士隊史單場得分57分紀錄。

而在延長賽中，米契爾可說是一人單挑公牛全隊，4投全中包括3記三分球，又砍進13分，使得個人得分突破70分大關，超越布克（Devin Booker）成為單場得分最高的現役球員。

騎士在米契爾的帶動下，延長賽殺出15：4的差距，最終以145：134直接摧毀公牛。艾倫（Jarrett Allen）得到21分8籃板，勒夫（Kevin Love）12分17籃板，歐斯曼（Cedi Osman）19分。

原本第四節最後還握有領先優勢的公牛，剩下3秒沒能掌握助防守籃板，讓米契爾上演奇蹟式的追平比分，在對手瘋狂紀錄之夜中淪為落寞無助的背景。

德羅展（DeMar DeRozan）雖然攻下今年賽季次高的44分，但在閃耀的71分面前卻顯得渺小；拉文（Zach LaVine）得到26分6籃板6助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）20分13籃板。

厄文

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