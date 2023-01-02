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NBA／22歲前67場破25分 愛德華灰狼隊史第一人

記者蔡佳霖／綜合報導
愛德華寫紀錄卻難挽回灰狼連敗。（美聯社）
愛德華寫紀錄卻難挽回灰狼連敗。（美聯社）

愛德華（Anthony Edwards）在「背靠背」面對活塞的比賽中，再度攻下30分7籃板5助攻，不過灰狼最終仍是敗給活塞，苦吞6連敗。

根據統計，愛德華在22歲之前已經累積67場至少拿到25分的比賽，超越唐斯（Karl-Anthony Towns）原先所保持的灰狼隊史紀錄；排在這兩人之後的則是維金斯（Andrew Wiggins）的61場。

此戰雙方前三節戰成98：98平手，不過第四節活塞板凳火力大爆發，豪取26分，比起灰狼全隊單節得分都還要高。數據顯示，活塞替補球員5人得分達雙位數，和灰狼板凳相比取得65：20的絕對優勢。

「我們的第2陣容打出能量，他們表現非常棒。當我們能像下半場那樣執行防守時，我們進攻端就能加快比賽節奏，同時我們在球的轉移上做得很好。」波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）說，他這場獲得28分。

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）面對球隊近期的頹勢也感無奈。「今天是我第一次看到球隊上上下下都流露出沮喪的神情。之前我們在客場也經歷過艱難的失利，但今天的狀況跟之前不同，大家的沮喪感更為明顯。」

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