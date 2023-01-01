NBA／籃網雙星合砍51分 捕黃蜂奪11連勝

厄文（左）攻下全場最高28分。（Getty Images）

全聯盟近況最火熱的籃網在客場面對東區倒數第2的黃蜂，打來可說是得心應手，籃網從開賽就展現凌厲攻守表現，一路壓制對手，半場結束領先兩位數分差，進入到下半場，雙方差距更是超過20分，也讓比賽早早就分出勝負。

最終，籃網就以123：106輕鬆擊敗黃蜂，收下11連勝，持續目前聯盟最長連勝表現；且自去年11月18日至今，籃網在21場比賽勇奪18勝，從不足5成勝率大幅挺進到東區第2。

厄文 （Kyrie Irving）19投11中拿下28分6籃板4助攻，杜蘭特（Kevin Durant）15投9中得到23分4籃板4助攻。

籃網團隊命中率高達6成，除了雙星外，奧尼爾（Royce O'Neale）、克萊斯頓（Nicolas Claxton）、華倫 （T.J. Warren）、渡邊雄太（Yuta Watanabe）得分均超過雙位數。

黃蜂陣中以小鮑爾 （LaMelo Ball）的23分11助攻7籃板2抄截表現最佳，普拉里（Mason Plumlee）22分10籃板，洛齊爾（Terry Rozier）16分。黃蜂最近15場比賽吞下12敗，和爐主活塞的差距相差無幾。