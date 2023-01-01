NBA／47分準大三元 詹姆斯送自己生日禮物

詹姆斯在38歲生日夜拿下47分，離歷史得分王更進一步。（Getty Images）

NBA湖人 隊一哥詹姆斯（LeBron James）12月30日在38歲生日夜拿到47分、10籃板、9助攻準大三元表現，生涯總得分來到3萬7860分，距離賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）歷史第一的紀錄只差527分，按照進度約19場比賽就能成功登頂。眾現役球星也紛紛在推特 發表對詹姆斯的讚嘆。

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）表示，「我剛見證精湛的47分，詹姆斯，太精湛了。」

傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）寫道，「38歲的詹姆斯仍像他18歲時一樣，拿到30分大三元，這真的太瘋狂了。他重新定義老將。」

湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）也寫道，「詹姆斯在戰勝老鷹的比賽中拿到47分10籃板9助攻，為他生日打出了一場秀。」

前湖人球星大加索（Pau Gasol）表示，「詹姆斯38歲生日快樂，這是你慶祝的方式！出色的比賽及勝利！」

更令人驚訝的是，詹姆斯賽前便發下宏願說要在生日這天砍下40分來擊敗老鷹，而他也真的說到做到。