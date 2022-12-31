NBA／唐西奇狂轟51分智退馬刺 近5戰3度破50分

唐西奇近況無人能擋。（路透）

可以這麼說，目前地球上暫時沒有人可以阻擋唐西奇（Luka Doncic）的得分了！

在獨行俠作客聖安東尼奧的比賽中，唐西奇再度發飆，全場29投18中包括6記三分球、15罰9中，狂轟51分9助攻6籃板4抄截，這是他最近5場比賽中第3度突破50分，率領球隊以126比125驚險擊敗難纏的馬刺 ，取得6連勝。

Luka hits two clutch free throws for ANOTHER 50 piece 🗣️



Mavs lead with seconds remaining.



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唐西奇在對紐約尼克一戰狂砍生涯新高60分，寫下前所未見的超級大三元；在這之前他在面對火箭的比賽中也拿下50分10助攻8籃板。而在2022年的最後一天，唐西奇又為達拉斯貢獻一次恐怖飆分秀。生涯累積4次破50分。

唐西奇前三節就攻下42分10助攻，搭配全隊高達61.2%的命中率，三節得分破百，領先馬刺10分；不過投籃狀態並不遜於對手的馬刺，一度落後17分追回來，進入第四節仍展現韌性，靠著瓊斯（Tre Jones）和伯爾特（Jakob Poeltl）合拿16分，不斷追近比分，到最後讀秒階段雙方僅有1分之差。單節拿到9分的唐西奇剩下4.1秒兩罰得手，差距來到3分。

馬刺原本有機會壓過比分，但瓊斯隨後4次罰球機會命中2球，馬刺犯規讓唐西奇站上罰球線，首球沒進的他第2罰乾脆直接砸向籃框，還順勢搶到進攻籃板，也讓時間順利走完。