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NBA／詹皇施壓無效…「湖人沒考慮交易」

體育新聞組／綜合報導
儘管面對球星詹姆斯施壓，媒體觀察湖人本季不會有大型交易。（路透）
儘管面對球星詹姆斯施壓，媒體觀察湖人本季不會有大型交易。（路透）

儘管湖人球星詹姆斯（LeBron James）才發表渴望爭冠的言論，但根據消息指出，湖人正考慮不達成任何大型交易，度過這個賽季。

根據「洛杉磯時報」記者沃伊克（Dan Woike）的報導指出，「湖人內部人士向他透露，如果找不到一名能讓球隊成為有力競爭者的球員，他們會考慮在不做任何大交易的情況下，度過這個賽季。」

湖人主要的交易籌碼只剩兩個首輪選秀權，不過他們不願意輕易放棄選秀權，許多交易案也都因此受到阻礙。

目前湖人戰績14勝21敗，西區倒數第3。就算只以附加賽為目標，與西區第10的勇士也還有3.5場勝差。先前的報導也指出，由於戴維斯（Anthony Davis）的傷勢狀況不明朗，湖人有可能放緩補強進度。

詹姆斯日前的言論，被視為想離隊的訊號，儘管本季他無法被交易，但下季合約結束的他，是否會喊「賣我」備受外界關注。湖人記者奈特（Golden Knight）更警告，「如果詹姆斯離隊，戴維斯（Anthony Davis）也會離開。」

詹姆斯早前表示，「不想以這種水準結束職業生涯，只要陣容合適，仍然能為任何球隊做出貢獻。」

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