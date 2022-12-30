我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

NBA／再打幾年不確定…詹姆斯還想拚冠

記者劉肇育／綜合報導
湖人一哥詹姆斯遭遇低谷，直言對勝利依舊保持相當渴望。（路透）
湖人一哥詹姆斯遭遇低谷，直言對勝利依舊保持相當渴望。（路透）

湖人隊28日在作客熱火隊主場的比賽中，雖然球隊一哥詹姆斯（LeBron James）拿下27分、9籃板、6助攻，三項數據都高居全隊前二，仍以98：112不敵前東家熱火，賽後被問到還希望能在球場上多打幾年時，詹姆斯則表示，自己沒有一個數字能夠回答，而且他對於勝利依舊保持著渴望。

影音來源：YouTube

湖人在這場比賽不敵熱火後，近6場比賽吞下5敗，排名也持續維持在西區後段班，尤其此役還輸給前東家熱火，讓詹姆斯目前的處境顯得相當尷尬，賽後被問到還想在球場上打幾年時，他說：「我沒有一個數字，現在仍是全神貫注打好每一分鐘，這就是現在的想法，我必須照顧好我的身體，繼續投入在工作上。」

詹姆斯目前與湖人仍有兩年合約，其中包括第二年的球員選擇權，儘管在荷包上進帳不少，但相較於生涯前兩支效力過的球隊騎士與熱火，帶給他籃球生涯無盡的榮耀，在湖人雖然也順利奪冠，但每個賽季卻是起伏相當大，甚至還兩度錯過季後賽

對於在生涯的晚年遭遇如此低谷，詹姆斯直言自己對於勝利依舊保持著相當的渴望，「我是一名贏家，且渴望贏球，從18歲在騎士加入聯盟以來，贏球一直都是我的目標。」

除了贏球外，再一次奪冠也依舊在詹姆斯的未來藍圖中，「從團隊的角度來看，我目前還是能夠打出高水準的比賽，也不想就此結束生涯，當我們有好的陣容時，我很清楚自己還能夠帶給球隊什麼樣的幫助。」

湖人 季後賽

上一則

足球／世足失冠心碎難平復 姆巴佩：過不了這個檻

下一則

NBA／厄文末節飆分 籃網10連勝躍東區第2

延伸閱讀

NBA／不確定會再打幾年 詹姆斯還想贏球、拚冠

NBA／不確定會再打幾年 詹姆斯還想贏球、拚冠
昨日重現（全文完）

昨日重現（全文完）
NBA／詹姆斯高中親簽喬丹鞋將拍賣 估價超過20萬元

NBA／詹姆斯高中親簽喬丹鞋將拍賣 估價超過20萬元
NBA／湖人戴維斯又成傷兵 小皇帝坦言太難打

NBA／湖人戴維斯又成傷兵 小皇帝坦言太難打

熱門新聞

足球巨星C羅(左)與女友喬治娜。(Getty Images)

影／雖輸掉世足賽 C羅女友給他撫慰 聖誕大禮竟是...

2022-12-26 11:20
阿根廷擊敗法國贏得世界盃冠軍，但雙方球迷還沒比完。（路透）

世足賽／法國20萬人連署決賽重踢 阿根廷回應了

2022-12-25 17:15
女球迷脫衣慶祝阿根廷奪冠。(擷自Instagram)

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

2022-12-20 15:50
葡萄牙巨星C羅。(路透)

足球／曼聯冷淡告別C羅 歐洲強隊「這原因」不敢要他

2022-12-23 07:43
球王比利在巴西聖保羅逝世，享壽82歲。(美聯社)

球王比利逝世 享壽82歲 家人圍繞淚送

2022-12-29 14:25
世足賽決賽主裁判馬奇尼亞克(右)，承認有過一次誤判。(新華社)

世足賽／光頭裁判認了決賽有誤判 給阿根廷得利機會

2022-12-26 21:57

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%