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NBA／厄文末節飆分 籃網10連勝躍東區第2

體育新聞組／ 綜合報導
厄文（右）在決勝節獨攬15分，助籃網10連勝。（路透）
厄文（右）在決勝節獨攬15分，助籃網10連勝。（路透）

近期銳不可擋的布魯克林籃網隊，28日作客亞特蘭大老鷹主場，靠著杜蘭特（Kevin Durant）飆分在第三節將比分逆轉，厄文（Kyrie Irving）決勝節再獨攬15分，加上最後老鷹莫瑞（Dejounte Murray）三分絕殺球失手，終場籃網就以1分之差險勝老鷹，迎接超狂的10連勝。

影音來源：YouTube

這也是NBA本季目前為止最長連勝紀錄，籃網上次拿到10連勝要追朔至2005-06賽季，隊史紀錄則是2003-04賽季、2005-06賽季的14連勝。籃網近15戰贏下14場，在公鹿同日輸球後，也讓他們以23勝12敗站上東區第2。

厄文（Kyrie Irving）全場拿到28分，其中15分出現在第四節，是球隊的致勝功臣。賽後他表示，「對我來說，當第四節到來，就是準備贏球的時間。我知道杜蘭特（Kevin Durant）需要先休息，所以我提高侵略性和效率，我很感謝隊友和教練團的信任。」

全場攻下26分的杜蘭特則將勝利歸功於團隊，「我認為整個下半場隊友們都在互相支援，我們針對幾個對手做出調整，我們順利執行，減緩他們的攻勢。」

勇士菜鳥鮑德溫 吹反攻號角

此外，勇士28日在主場逆轉爵士，以112：107收下3連勝。目前戰績18勝18敗西區第10，距離第9的爵士僅剩半場勝差。

本場比賽勇士獲勝的關鍵是防守，他們在第四節只讓對手攻下13分，主帥柯爾（Steve Kerr）則大力稱讚格林（Draymond Green）的防守表現，「格林有很長的手臂和精準的球場意識，他知道對手是要傳球還是投籃，對方只要多想2秒，格林就能搶先阻止進攻。」

前一場是庫明加（Jonathan Kuminga）末節挺身而出，這場比賽則是菜鳥鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）的三分球吹起勇士的反攻號角。

影音來源：YouTube

談到鮑德溫的表現，柯爾表示，「他28日還在發展聯盟訓練，但有球員可能無法出戰，所以緊急將他召回，他開賽前1小時才和球隊會合。當他站在場上，命中那些三分球，改變今天比賽的勝負。」柯爾接著表示，「若是在幾周之前，這樣的比賽我們贏不了，今天比賽可以看見，我們的年輕球員都進步很多。」

鮑德溫此役攻下7投4中，包含3記三分球，共攻下11分。談到這場比賽的表現，他表示，「我喜歡投籃，所以我會出手。對我來說『缺乏自信』從來不是問題。」

菜鳥鮑德溫（右）的三分球，吹起勇士的反攻號角。（路透）
菜鳥鮑德溫（右）的三分球，吹起勇士的反攻號角。（路透）

勇士 厄文 NBA

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