NBA／魔術、活塞爭球引發鬥毆 8球員恐被禁賽

NBA 底特律活塞28日在伯克斯攻進個人本季新高32分、貝伊拿下28分,克服2名球員被趕下場的逆境,終場以121:101擊敗奧蘭多魔術,6連敗後終奪勝。

體育消息網站「看台報告」(Bleacher Report)和美聯社報導,28日中場前33秒,魔術中鋒M.華格納(Moritz Wagner)爭球時惡意推了活塞後衛海耶斯(Killian Hayes)一把,導致對方跌進自家板凳區,活塞板凳頓時清空,爆發嚴重肢體衝突。

混亂之中海耶斯對著M.華格納後腦出了一記重拳,似導致對方短暫昏迷。

M.華格納因被判二級惡意犯規離場,海斯和隊友迪亞洛(Hamadou Diallo)也因他們在混戰中的行為遭驅逐出場。

M.華格納的弟弟法蘭茲(Franz Wagner)表示,哥哥並無大礙。

PISTONS-MAGIC MAYHEM 🚨



Moe Wagner shoved Killian Hayes into the Pistons bench.



Hayes retaliated by punching him in the back of the head and Wagner appears to lose consciousness. pic.twitter.com/bwrHq1qKmY