NBA／魔術、活塞爭球引發鬥毆 8球員恐被禁賽

魔術球員M.華格納(左)。(美聯社)

NBA 底特律活塞28日在伯克斯攻進個人本季新高32分、貝伊拿下28分，克服2名球員被趕下場的逆境，終場以121：101擊敗奧蘭多魔術，6連敗後終奪勝。

體育消息網站「看台報告」（Bleacher Report）和美聯社報導，28日中場前33秒，魔術中鋒M.華格納（Moritz Wagner）爭球時惡意推了活塞後衛海耶斯（Killian Hayes）一把，導致對方跌進自家板凳區，活塞板凳頓時清空，爆發嚴重肢體衝突。

混亂之中海耶斯對著M.華格納後腦出了一記重拳，似導致對方短暫昏迷。

M.華格納因被判二級惡意犯規離場，海斯和隊友迪亞洛（Hamadou Diallo）也因他們在混戰中的行為遭驅逐出場。

M.華格納的弟弟法蘭茲（Franz Wagner）表示，哥哥並無大礙。

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Moe Wagner shoved Killian Hayes into the Pistons bench.



Hayes retaliated by punching him in the back of the head and Wagner appears to lose consciousness. pic.twitter.com/bwrHq1qKmY — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 29, 2022

賽後外媒指出，魔術恐有8名球員因違反NBA規定遭到禁賽。

根據NBA的規定，非場上球員不能離開替補席，由於事發現場在活塞替補席，所以前往參戰的8名魔術球員可能面臨禁賽處分。包括F.華格納、安東尼（Cole Anthony）、卡特（Wendell Carter Jr.）、哈里斯（Gary Harris）、班霸（Mo Bamba）、漢普頓（R.J. Hampton）、羅斯（Terrence Ross）以及史戈費爾德（Admiral Schofield）。

活塞教練凱西（Dwane Casey）對此則感到不滿，「我需要一個解釋，我對規則的理解是不能離開替補席，因為那只會造成衝突擴大。」

活塞球員比伊（Saddiq Bey）受訪時也力挺隊友，「我們都很好勝，我很喜歡海耶斯和迪亞洛的反應，他們都為隊友挺身而出。」