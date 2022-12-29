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NBA／唐西奇一戰封神 驚人數字說明

體育新聞組／綜合報導

獨行俠隊後衛唐西奇一戰封神，在對紐約尼克隊的比賽中寫下多項紀錄，包括史上第一個60分、20籃板、10助攻「超級大三元」，還有獨行俠史上最多單場50分、單場效率值史上第2高等，數字能說明唐西奇的驚人表現。

1：唐西奇（Luka Doncic）是NBA史上第一個單場至少60分、20籃板、10助攻的球員。

2：唐西奇與費城76人隊哈登（James Harden）成為聯盟史上僅有2名寫下60分大三元的球員；哈登於2018年效力休士頓火箭隊時，在迎戰奧蘭多魔術隊曾繳出60分、10籃板、11助攻的表現；此外，唐西奇本戰效率值（EFF）高達74，僅次於喬丹（Michael Jordan）在1990年對克里夫蘭騎士隊時寫下的80，名列史上第2。

3：唐西奇是獨行俠隊史上最多單場50分表現的球員，這3場單場50分的比賽都在今年，分別是2月對洛杉磯快艇隊的51分與12月24日對火箭隊的50分。

4：聯盟第4度寫下至少50分、20籃板的大三元，前3次中，張伯倫（Wilt Chamberlain）有2次，分別是1968年的53分、32籃板與14助攻以及1963年的51分、29籃板、11助攻；另外一次則是貝勒（ElginBaylor）在1961年寫下的52分、25籃板與10助攻。

7：唐西奇在這場比賽寫下本季第7次的大三元，追平丹佛金塊隊中鋒約基奇（Nikola Jokic），並列聯盟第一。

23：今年23歲的唐西奇，成為史上最年輕寫下單場60分的球員，過去的紀錄是哈登的28歲。

53：諾威斯基（Dirk Nowitzki）過去是獨行俠隊史單場最高得分保持人，紀錄為53分，唐西奇打破了諾威斯基的紀錄。

59：賽前本季單場最高得分為費城76人隊中鋒恩比德（Joel Embiid）的59分，唐西奇此役60分寫下了本季新紀錄。

13884：根據ESPN的統計，在NBA過去20個球季，沒有任何一支球隊在最後35秒以內、落後至少9分的情況下逆轉，唐西奇帶領的獨行俠隊中止連續1萬3884場的紀錄。

費城 NBA 喬丹

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