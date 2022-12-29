NBA／唐西奇繳60分史詩級大三元 獨行俠寫26秒逆轉奇蹟戰役

對戰尼克隊，獨行俠隊唐西奇繳出60分史詩級大三元。（Getty Images )

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）27日繳出不可思議數據，面對尼克隊他出賽47分鐘，全場31投21中狂轟60分、21籃板、10助攻、2抄截、1阻攻，助隊延長賽以126：121力退尼克隊，獨行俠教頭基德（Jason Kidd）形容，唐西奇已經達到傳奇球星等級，甚至還創造出屬於自己的成就和故事；而獨行俠這場比賽能上演逆轉進而在延長賽取勝，更是奇蹟之役。

影音來源：YouTube

過去只有張伯倫（Wilt Chamberlain）和貝勒（Elgin Baylor）締造過單場至少50分、20籃板、10助攻紀錄，單場60分的「大三元」（60分10籃板11助攻4抄截）也只有2018年的「大鬍子」哈登（James Harden）完成過。

這場比賽第四節結束前26秒，麥克布萊德（Miles McBride）兩罰命中讓尼克領先分數來到9分差。眼看大勢已去，獨行俠的神奇逆轉秀才正要開始。

暫停過後，獨行俠送麥克布萊德上罰球線，他兩罰一中；丁威迪（Spencer Dinwiddie）此時再度開火，飆進至關重要的三分球，雙方僅剩1分差距。麥克布萊德再度站上罰球線，這一次他把握住機會。

領先3分的尼克面對對方的最後一波進攻，決定讓唐西奇罰球，不給外線投射機會。在時間只剩4秒情況下，唐西奇先是罰進第一球，之後故意不進，但接著他在亂軍之中搶到球權，並且順勢將球投進，讓獨行俠奇蹟般的追平比分，硬是將比賽帶進延長。

賽後根據《ESPN》統計，過去20個賽季，在第四節還剩35秒或更少時間的比賽中落後至少9分的球隊，最終戰績是0勝13884敗。唐西奇的瘋狂表現，讓這個數字變成了「1勝13884敗」。

唐西奇這場比賽的史詩級表現，連對手尼克教頭錫伯杜（Tom Thibodeau）也折服，還以「怪物」等級的球員來形容唐西奇。