我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

NBA／衛少大三元 湖人大勝魔術止4連敗

體育新聞組／綜合報導
衛少27日再度繳出大三元。（Getty Images）
衛少27日再度繳出大三元。（Getty Images）

近期吞下4連敗的湖人作客魔術主場，連敗期間場均失掉130.5分的湖人，本場比賽終於將失分控制住，並在首節打完後一路保持領先，末節再靠著奇兵布朗（Troy Brown Jr.）的精采發揮，以129：110大勝魔術，終止近期的低潮。

湖人首節就展現出防守企圖心，讓魔術投籃命中率僅37.5%，也因此取得6分領先優勢。第二節後段靠著中鋒布萊恩（Thomas Bryant）的發揮，半場結束取得65：55領先。上半場靜悄悄的詹姆斯（LeBron James）在第三節爆發，單節拿下12分6籃板，幫助湖人維持領先進入末節。

末節「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）再度與布萊恩連線，布朗也加入戰局貢獻3記三分球，幫助球隊分差拉到16分，之後比賽也沒有懸念，終場湖人就以129：110收下勝利。

本場比賽衛少繳出15分13助攻13籃板的大三元表現，詹皇28分7籃板5助攻，布萊恩21分10籃板，布朗15分。

魔術的得分點較為分散，共有6人得分上雙，其中佛爾茲（Markelle Fultz）攻下16分為全隊最高，狀元班切羅（Paolo Banchero）本場表現不佳，6投1中，僅攻下4分。

湖人

上一則

NBA／快艇靠板凳「史詩逆轉」 史上1萬2875場比賽僅3勝

延伸閱讀

暴雪四天 紐約水牛城已28死、半數死於室外

暴雪四天 紐約水牛城已28死、半數死於室外
NBA／泰托姆聯手布朗 聖誕大戰擒公鹿

NBA／泰托姆聯手布朗 聖誕大戰擒公鹿
NBA／詹姆斯將17次出征聖誕大戰 超越布萊恩居史上第1

NBA／詹姆斯將17次出征聖誕大戰 超越布萊恩居史上第1
林書豪狂賀紀錄片入圍奧斯卡候選 幽默自嘲「破中文」

林書豪狂賀紀錄片入圍奧斯卡候選 幽默自嘲「破中文」

熱門新聞

女球迷脫衣慶祝阿根廷奪冠。(擷自Instagram)

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

2022-12-20 15:50
足球巨星C羅(左)與女友喬治娜。(Getty Images)

影／雖輸掉世足賽 C羅女友給他撫慰 聖誕大禮竟是...

2022-12-26 11:20
阿根廷擊敗法國贏得世界盃冠軍，但雙方球迷還沒比完。（路透）

世足賽／法國20萬人連署決賽重踢 阿根廷回應了

2022-12-25 17:15
葡萄牙巨星C羅。(路透)

足球／曼聯冷淡告別C羅 歐洲強隊「這原因」不敢要他

2022-12-23 07:43
梅西與隊友差點撞上電纜。(擷自ESPN Argentina推特)

梅西與隊友險被電纜線擊中...阿根廷隊差點少5人

2022-12-21 16:56
阿根廷球迷塞爆市中心，國家隊改搭直升機行經遊行路線。（美聯社）

百萬球迷塞爆街頭 梅西與隊友改搭直升機取消巴士遊行

2022-12-20 20:19

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了