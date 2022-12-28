NBA／拓荒者表揚「得分王」里拉德 柯瑞錄影片祝賀

拓荒者主場向里拉德（右）致敬。（美聯社）

拓荒者在主場以124：113擊敗黃蜂，這也是里拉德（Damian Lillard）打破崔斯勒（Clyde Drexler）紀錄躍升隊史得分王之後，首次回到主場比賽。

球團特別舉辦儀式表揚里拉德，全場球迷更起立致敬；另外，包括柯瑞 （Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、安東尼（Carmelo Anthony）、泰托姆（Jayson Tatum）、波波維奇（Gregg Popovich）、麥凱倫（C.J. McCollum）等也都錄製影片給予祝賀。

「里拉德恭喜你，成為拓荒者隊史得分王。從加入聯盟第一天起你就非常努力，在這個過程中一步一腳印前行。我對你充滿敬意，繼續前進吧，兄弟。」杜蘭特說。

柯瑞也表示：「Damian，恭喜你成為拓荒者隊史得分王，這是非常了不起的成就。我知道你有過一些掙扎，所以看到你現在生涯有如此輝煌成就，感覺很了不起。期盼你可以得到更多分數並取得成功，繼續在波特 蘭綻放光芒。恭喜你了兄弟。」

至於昔日搭檔麥凱倫則說道：「兄弟，我為你感到驕傲。我為你在整個生涯中所付出的努力而感到高興，能成為你的朋友是我的榮幸，過去和你並肩作戰也是上天的恩賜。我的兄弟，祝你一切安好，未來取得更多成功。」

談到球隊的表揚儀式，里拉德感性地說：「我不知道要怎麼形容。隊友們很多都比我年輕，他們可能高中時期就看我打球，今晚聽到他們祝賀的話，聲音中帶著欽佩和敬意，這讓我感覺到自己有點老了。不過今晚我的感受是更深刻。」

里拉德也感謝球迷的力挺。「這些人一直都在為我加油打氣，從我生涯一開始的季前賽，一直到現在。我心中想著，在他們面前。我已經從21歲一路走到了32歲。」