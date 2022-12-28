NBA／快艇靠板凳「史詩逆轉」 史上1萬2875場比賽僅3勝

快艇教頭泰隆魯稱讚柯菲和布朗等球員，一上場就打得很有迫切性。（美聯社）

快艇 隊26日在作客活塞隊主場的比賽中，克服正規賽倒數3分鐘還有高達14分的落後劣勢，在二度延長賽成功拿下勝利，成為聯盟自1996年採取「play-by-play」紀錄以來，第3支在比賽最後3分鐘落後14分以上，最終卻取勝的球隊。過去在這樣的狀況下，聯盟所有球隊僅拿下過2勝1萬2873敗。

快艇26日作客活塞主場，遭遇對手的猛烈轟炸，在第四節最後3分半鐘活塞史都華（Isaiah Stewart）兩罰中一後，還落後達到14分之多，讓快艇一度換下先發陣容。不過接下來卻靠著替補陣容聯手將比賽帶入延長賽，最終更是在二度延長擊敗活塞，搶下寶貴一勝。

根據聯盟統計紀錄，自1996年採取「play-by-play」紀錄以來，各隊在正規賽最後3分鐘落後14分以上的情況下，過去1萬2875場比賽僅有2隊最終拿下勝利，分別為1997年的老鷹隊出戰魔術隊，以及2020年的國王隊 出戰灰狼隊。而26日快艇則是成為史上第3隊，他們隊史過去在面對這樣的落後局面下，戰績為0勝417敗。

對於球隊替補陣容在正規賽最後階段發揮效用，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）說：「你必須讚揚那些隨時做好準備的人，他們一上場就打得很有迫切性，柯菲（Amir Coffey）和布朗（Moses Brown）甚至在那之前都沒上場，但他們卻發揮了巨大的作用。」

而活塞史都華對於球隊遭到逆轉則說：「他們的先發球員都不在了，我們以為比賽已經結束，因為我們還保持領先，但我們卻沒有完成這場比賽，這是我們必須扛起的責任，而不是教練的問題。」