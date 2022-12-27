NBA／杜蘭特生涯總得分超越鄧肯 籃網9連勝

杜蘭特26日攻下並列全隊最高的32分。(路透)

杜蘭特26日攻下並列全隊最高的32分，美國職籃NBA 生涯總得分超越「石佛」鄧肯，衝上歷來第15名，率籃網125比117擊敗騎士，並靠著這波9連勝，登上東區第3的位置。

在這場布魯克林籃網對克里夫蘭騎士一役，杜蘭特的生涯總得分達到2萬6516分，超越前聖安東尼奧馬刺球星鄧肯（Tim Duncan）的2萬6496分，排在NBA生涯總得分排行榜的第15名，他接下來的目標，是「人類精華影片」威金斯（Dominique Wilkins）的2萬6668分。

在超越鄧肯的紀錄後，杜蘭特說：「有的時候，你可以為一些小小的勝利慶祝，雖然我知道自己還有更多目標要超越，但能超越一個傳奇，絕對值得我今晚找些人慶祝一下。」

同時，在此役砍進個人本季新高的5記三分球之際，杜蘭特生涯累積投進1829顆三分球，超越洛杉磯湖人已故球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的1827顆三分球，位居NBA生涯三分球總數排行榜的第21名，與「關鍵先生」畢拉普斯（Chauncey Billups）的1830個三分球紀錄，也只有1球的差距。

杜蘭特在終場前1分54秒時6犯離場，但籃網最終贏得比賽，戰績超越騎士，爬上東區第3。

2016年曾和詹姆斯（LeBron James）一起在騎士聯手拿下總冠軍的厄文 （Kyrie Irving），26日面對老東家沒有手軟。

當比賽剩下44秒時，騎士的賈蘭德（Darius Garland）拋投砍進兩分，兩隊剩下4分差距之際，厄文隨即要到犯規，並兩罰俱中，籃網將領先拉開到6分，立於不敗之地。

此時克萊克斯頓（Nic Claxton）又賞了賈蘭德一記麻辣鍋，讓籃網鎖定勝利，並在華倫 （T.J. Warren）兩罰俱中後，以8分之差獲勝。

籃網目前拿下9連勝，這是他們2005-06球季一波14連勝後，最長的連勝記錄。

杜蘭特、厄文都為籃網攻下32分，板凳出發的華倫拿下23分，歐尼爾（Royce O'Neale）、克萊克斯頓、替補的渡邊雄太皆獲10分。

賈蘭德此役轟下全場最高46分，密契爾（Donovan Mitchell）得到15分，艾倫（Jarrett Allen）有10分、11籃板的雙十成績，莫布里（Evan Mobley）和替補的奧斯曼（Cedi Osman）分別有12分、11分進帳。