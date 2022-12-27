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NBA／驚天隔扣 葛登笑稱：應該有49分吧

記者蔡佳霖／綜合報導
葛登上演驚天一灌。 美聯社
葛登上演驚天一灌。 美聯社

開季以來在金塊攻守兩端表現舉足輕重的葛登（Aaron Gordon），在25日聖誕大戰又扮演了吃重的角色，其中他在延長賽結束前上演一記「死亡之扣」，更成了比賽勝負的關鍵。

在比賽剩下27秒左右，葛登拿到球權後直接快攻推進，最後更是決定直接飛過沙米特（Landry Shamet）把球塞進籃框。如此驚天暴扣瞬間沸騰全場，不過裁判第一時間卻是響起了進攻犯規的哨音，最後經過回看之後，才判定葛登這球是進算加罰。

葛登雖然加罰沒進，但卻又搶下重要的進攻籃板，並獲得罰球機會，取得2罰1中。葛登這關鍵3分讓金塊領先來到4分差，從而掌控住主動權。葛登這一次「死亡之扣」也成為各大媒體的焦點，甚至是預約年度最佳灌籃。

「這場比賽非常精彩，也是一場很棒的勝利，」金塊總教練馬龍（Michael Malone）賽後談到這場得來不易的逆轉勝，接著他也談到了葛登的灌籃秀，「那記灌籃簡直是，該死啊！」

過往被球迷認為聯盟欠他一座灌籃大賽冠軍的葛登，賽後被問到這記「死亡之扣」是否值50分滿分，他自己也打趣地說：「我也不知道耶，可能是49分吧。」

葛登此戰攻下28分13籃板，本季首度達成至少25分10籃板表現，而約柯奇（Nikola Jokic）更繳出41分15籃板15助攻的超級大三元，穆雷（Jamal Murray）也有26分5籃板5助攻，金塊三劍客儼然成形，成了球隊能夠占據西區龍頭的關鍵。

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