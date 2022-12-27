NBA／籃網雙槍各飆32分 客場宰騎士 風光9連勝

杜蘭特（左）總得分超越鄧肯。 （路透）

近況出色的籃網雖然無緣打聖誕大戰，但也因此獲得3天休息時間，能以絕佳狀態展開客場3連戰之旅。

首站在克里夫蘭的比賽中，籃網延續強勢火力，在杜蘭特（Kevin Durant）和厄文 （Kyrie Irving）聯手攻下64分的帶領下，一度領先騎士19分之多；儘管葛蘭德（Darius Garland）大唱獨角戲，幫助球隊在最後時刻猛烈追趕，將分差縮小到個位數，可惜仍是無力回天。籃網最終以125比：117拿下勝利。

籃網攻破騎士強悍主場風光取得9連勝，同時在最近14場比賽中收下13勝，排名壓過騎士，上升到東區第3。

杜蘭特在第四節後段吞下6次犯規提前畢業，但他仍18投10中包括5記三分球，攻下32分9籃板5助攻，效率依舊驚人。此外，杜蘭特的生涯總得分來到26516分，超越鄧肯（Tim Duncan），排名躍居史上第15；杜蘭特下一個超越目標將是威金斯（Dominique Wilkins）的26668分。

厄文同樣有著優異表現，19投11中並且命中7顆三分球，拿下32分5助攻4籃板。在杜蘭特退場後，厄文還是穩住了場上局勢，沒有留給騎士逆轉可能性。籃網全隊共6人得分雙位數，替補的華倫 （T.J. Warren）貢獻23分8籃板，渡邊雄太（Yuta Watanabe）5投4中包含2顆三分球，也有10分進帳。

籃網上半場多點開花，以將近6成命中率轟進65分，同時迫使對手得分低於50分，這也讓他們得以擁有足夠的空間抵擋葛蘭德的追分。

葛蘭特全場20投14中包括三分球7投5中、15罰13中，狂砍生涯次高46分，外加8助攻3籃板，但美中不足的是，葛蘭德這兩次飆分秀都未能贏得比賽。

米契爾（Donovan Mitchell）手感欠佳，16投僅5中，只得到15分5助攻3籃板，艾倫（Jarrett Allen）10分11籃板，莫布里（Evan Mobley）12分6籃板。