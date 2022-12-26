我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

假日購物趨勢 華人愛海淘 寧願等待不著急買

NBA／諾威茨基招牌跳投銅像 聳立獨行俠場館

聯合新聞網／ 即時報導
諾維茨基雕像聳立獨行俠場館。（美聯社）
諾維茨基雕像聳立獨行俠場館。（美聯社）

獨行俠25日對戰湖人的比賽，於賽前特地贈送給球隊傳奇諾維茨基（Dirk Nowitzki）他的專屬雕像，以此紀念他對球隊的付出，對手湖人隊教頭漢姆（Darvin Ham）也表示：「諾維茨基的跳投相當經典，創造了各種經典的進攻畫面。」

據官方報導，球隊老闆庫班（Mark Cuban）曾於今年初透露將會退役諾維茨基的41號球衣，並會為其豎立一座專屬個人雕像，而他也在聖誕節這天兌現承諾，找上了曾設計喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）等傳奇球星雕像的阿姆蘭尼（Omri Amrany），為其設計有招牌單腿後仰跳投的銅像。

雕像的細節包括諾維茨基在2011年率獨行俠奪冠所穿的鞋子和球衣，以及底座上寫著「忠誠永不褪色」的短語。

諾維茨基本人坦言自己相當感動：「我是首個在獨行俠效力21年並終老退休的球員，當揭露雕像的真面目時，感覺今天的一切都相當完美，我很高興我沒用組團的方式，為球隊贏下首個冠軍，在2011年奪冠後，我就決定在達拉斯終老。」

而他的前隊友、現任獨行俠主帥基德（Jason Kidd）接受採訪時，開玩笑表示諾維茨基的防守相當糟糕：「你們有看到他的防守數據嗎？我覺得他做了一個正確的選擇，因為他不會輕易的傳球，而是選擇進攻。」

諾維茨基目前以31560分在歷史得分榜排名第6，14次入選全明星賽，12次獲選NBA最佳陣容，並贏得年度MVP 和總冠軍賽MVP。他將有資格在2023年入選奈史密斯籃球名人堂。

諾維茨基。（美聯社）
諾維茨基。（美聯社）

湖人 喬丹 聖誕節

上一則

NBA／湖人戴維斯又成傷兵 小皇帝坦言太難打

下一則

巴西球王比利病情惡化 女兒PO醫院共度聖誕照片

延伸閱讀

NBA／湖人戴維斯又成傷兵 小皇帝坦言太難打

NBA／湖人戴維斯又成傷兵 小皇帝坦言太難打
阿湯哥「獨行俠」撈1億 躍好萊塢「吸金天王」

阿湯哥「獨行俠」撈1億 躍好萊塢「吸金天王」
NBA／聖誕大戰 獨行俠賞湖人4連敗 76人逆轉勝尼克

NBA／聖誕大戰 獨行俠賞湖人4連敗 76人逆轉勝尼克
NBA／泰托姆聯手布朗 聖誕大戰擒公鹿

NBA／泰托姆聯手布朗 聖誕大戰擒公鹿

熱門新聞

女球迷脫衣慶祝阿根廷奪冠。(擷自Instagram)

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

2022-12-20 15:50
梅西與妻子在全球數億球迷的注視下相擁慶祝，分享喜悅。(Getty Images)

世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人

2022-12-19 02:34
梅西與老婆相視而笑。(美聯社)

圖輯／苦盡甘來 梅西與老婆相視而笑

2022-12-19 15:09
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯附近一間家電用品店外，近期出現一位83歲的老翁搬了張椅子，坐在賣場外觀賞卡達世足賽。(擷自推特)

8旬翁獨坐賣場外看世足辛酸照瘋傳 商家暖心贈大電視

2022-12-19 11:01
周杰倫(右)與老婆昆凌(左)曾跟聞名全球的球王梅西相見歡。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫同框梅西、姆巴佩 「王王相見」 超狂

2022-12-19 13:19
足球巨星C羅(左)與女友喬治娜。(Getty Images)

影／雖輸掉世足賽 C羅女友給他撫慰 聖誕大禮竟是...

2022-12-26 11:20

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了