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NBA／湖人戴維斯又成傷兵 小皇帝坦言太難打

記者曾思儒／即時報導
戴維斯、詹姆斯。（路透）
戴維斯、詹姆斯。（路透）

當家禁區大將戴維斯（Anthony Davis）再成傷兵的湖人隊，「聖誕大戰」以115：124不敵獨行俠隊，轟下38分的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）坦言，少了戴維斯讓湖人原本就不佔優勢的高度再下降，導致「很難打」。

身高208公分的戴維斯因右足壓力性損傷休兵，湖人教頭漢姆（Darvin Ham）在戴維斯免戰後，持續啟用同是188公分的貝佛利（Patrick Beverley）和施羅德（Dennis Schroder）一同先發，25日甚至連191公分的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都站到中鋒位置。

25日23投13中的詹姆斯直言，球隊高度原本就非優勢，少了戴維斯讓平均身高再往下，「所以我們必須在沒戴維斯下去彌補，這非常困難，非常有挑戰。」

儘管教頭漢姆多次強調，湖人需要去適應少了全明星內線大將的陣容，但連同25日湖人已吞下4連敗，在西區戰績僅優於馬刺隊和火箭隊，詹姆斯也不諱言十分思念戴維斯。

25日是詹姆斯生涯第17度在「聖誕大戰」登場，追平已逝的湖人傳奇「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）的最多紀錄，不過湖人第三節被獨行俠狂轟51分，讓詹姆斯紀錄夜不是太光彩。

「到頭來，我喜歡比賽，仍享受在球迷前上場，不管主場或客場都是，我就是去試著控制我能控制的。」詹姆斯表示，他仍會帶領隊友追逐勝利，儘管許多時刻結果讓人失望，仍會努力保持穩定，盼球隊戰績能向上提升。

湖人 馬刺

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