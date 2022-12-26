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NBA／泰托姆聯手布朗 聖誕大戰擒公鹿

體育新聞組／綜合報導
泰托姆表現力壓字母哥。 ( Getty Images)
泰托姆表現力壓字母哥。 ( Getty Images)

塞爾蒂克當家大將泰托姆（Jayson Tatum）聖誕大戰在第三節飆進20分，整場比賽猛轟41分，聯手布朗（Jaylen Brown）以139比118力壓來訪的密爾瓦基公鹿，坐穩東區龍頭寶座，並維持全聯盟最佳戰績。

影音來源：YouTube

NBA今天5場耶誕大戰的重頭戲之一，是全聯盟戰績最佳的兩支球隊－塞爾蒂克與公鹿正面交鋒。

塞爾蒂克此役的致勝功臣，除了攻下全場最高41分的泰托姆外，布朗同樣功不可沒，他在第四節砍進13分，整場比賽為塞爾蒂克貢獻29分。懷特（Derrick White）拿下12分，霍福特（Al Horford）和板凳出發的威廉斯（Grant Williams）都有11分進帳。

兩隊在比賽尾聲發生衝突，公鹿進攻時，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在隊友切入時幫忙擋人，當時在防守的布朗順勢推了安戴托昆波一下，摔倒在地的安戴托昆波起身後用力頂了布朗，之後兩人便在場中對峙，隊友趕緊將他們隔開，雙方雖然聚在場中叫囂，但衝突並未擴大。

安戴托昆波因為頂人的動作被判技術犯規，只能先到板凳冷靜一下。

安戴托昆波此役攻下公鹿全隊最高27分，哈勒戴（Jrue Holiday）貢獻了23分，洛培茲（BrookLopez）、康納頓（Pat Connaughton）分別攻下16分、15分，替補的英格斯（Joe Ingles）則有11分進帳。

塞爾蒂克、公鹿兩隊戰績為全聯盟最佳，但近期都打得不太順。塞爾蒂克此役前7場比賽輸掉5戰，其中包括一波3連敗；公鹿今天敗給塞爾蒂克後，吞下本季至今最長的客場3連敗。

今天這場比賽後，塞爾蒂克戰績24勝10敗，仍是全聯盟最佳，排名第2的仍是公鹿，戰績22勝11敗。

威廉 NBA

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