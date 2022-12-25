NBA／生涯第2次…唐西奇飆50分：感覺出手就會進

唐西奇生涯第二度單場攻進至少50分，賽後也表示自己真的感到手感發燙。（Getty Images）

NBA獨行俠隊一哥唐西奇（Luka Doncic）在23日出戰火箭的比賽中，不僅全場豪取個人本季新高的50分，其中有17分還是在第四節拿下，對於生涯第二度單場攻進至少50分，唐西奇賽後也直言，當你感到手感火燙時，似乎覺得每次出手都會命中。

唐西奇今年2月才在對戰快艇 的比賽中拿個人生涯新高的51分，又在出戰火箭的比賽中單場出手30次命中17球，其中包括6顆三分球，拿下50分外帶10助攻、8籃板的全能數據。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）也以客場之旅最棒的「聖誕禮物」來形容唐西奇的誇張演出，「唐西奇就是唐西奇，他是這世界上最好的球員，今晚他再次證明這一點，在進攻端承擔了重任，我不知道還能說些什麼，今晚他太不可思議了。」

火箭總教練西拉斯（Stephen Silas）則說，球隊今天在防守端做得不錯，但就是讓唐西奇得太多分了，「我不確定他是否覺得很輕鬆，但他每一次出手我們都很努力防守，但這就是偉大的球員之所以偉大的原因，這就是唐西奇會做的事情。」

唐西奇也直言，確實感受到自己火燙的手感，「有時候你會知道你出手的比平常更多，但當你感覺到手感火熱的時候，你會覺得所有出手都會進。」

此外，勇士 今年在客場表現不佳，戰績僅3勝16敗，與主場12勝2敗判若兩隊。本次客場6連戰也只拿下1勝，對此格林（Draymond Green）也接受採訪，解釋球隊近期低潮的原因。

「我覺得現在的勇士非常脆弱。當開始經歷一些不好的事，你就會慢慢相信這些事，一旦真的相信，那壞事就會成真，唯一破解的方法就是，要有堅強的意志。」格林說道。

勇士當家球星柯瑞 （Stephen Curry）近期還因傷無法出賽，格林談到勇士的現況，「這次的客場之旅讓我們精疲力盡，這不是彈指就能解決的事，必須解決問題以取得信心。可能有人心想，『我們會沒事的，某人會回歸。』這樣的想法並不對，必須積極面對問題，最終才會獲得信心。」