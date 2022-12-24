NBA／生涯第2度飆50分 唐西奇：感覺出手就會進

獨行俠一哥唐西奇。（美聯社）

獨行俠一哥唐西奇在23日出戰火箭的比賽中，不僅全場豪取個人本季新高的50分，其中有17分還是在第四節拿下，對於生涯第二度單場攻進至少50分，唐西奇賽後也直言，當你感到手感火燙時，似乎覺得每次出手都會命中。

唐西奇今年2月才在對戰快艇 的比賽中拿個人生涯新高的51分，23日又在出戰火箭的比賽中單場出手30次命中17球，其中包括6顆三分球，拿下50分外帶10助攻、8籃板的全能數據。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）也以客場之旅最棒的「聖誕禮物」來形容唐西奇的誇張演出，「唐西奇就是唐西奇，他是這世界上最好的球員，今晚他再次證明這一點，在進攻端承擔了重任，我不知道還能說些什麼，今晚他太不可思議了。」

火箭總教練西拉斯（Stephen Silas）則說，球隊23日在防守端做得不錯，但就是讓唐西奇得太多分了，「我不確他是否覺得很輕鬆，但他每一次出手我們都很努力防守，但這就是偉大的球員之所以偉大的原因，這就是唐西奇會做的事情。」

唐西奇也直言，23日確實感受到自己火燙的手感，「有時候你會知道你出手的比平常更多，但當你感覺到手感火熱的時候，你會覺得所有出手都會進。」