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NBA／厄文復出 籃網全隊30助攻 主場輕取公鹿豪取8連勝

體育新聞組／即時報導
籃網球星厄文。（Getty Images）
籃網球星厄文。（Getty Images）

近12戰只輸過1場的籃網23日在主場迎戰東區龍頭公鹿，明星後衛厄文（Kyrie Irving）也順利復出。本場比賽他們打出團隊球風，全隊送出30次助攻，6人得分上雙，整場比賽都壓著公鹿打，終場以118：100擊退公鹿，豪取8連勝。

籃網延續上場比賽開局的手感，首節就攻下36分，取得7分領先。第2節雖然只拿到24分，但公鹿狀況更慘，只拿到18分，也讓籃網在半場打完就取得14分領先。

下半場局勢沒有太大的改變，籃網在第4節將比分擴大，在最後3分鐘取得21分領先，也讓公鹿放棄比賽，換上替補球員，終場籃網就以118：100收下勝利。

籃網今日先發5人得分及板凳前鋒華倫（T.J. Warren）得分都上雙，杜蘭特（Kevin Durant）拿下24分5籃板6助攻，厄文18分9籃板6助攻，西蒙斯（Ben Simmons）12分11籃板8助攻，克萊克斯頓（Nic Claxton）則有19分8籃板5助攻的表現。

公鹿的部分，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿到26分13籃板7助攻，洛培茲（Brook Lopez）23分5籃板，波提斯（Bobby Portis）10分12籃板。

厄文 華倫 字母

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