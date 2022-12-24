NBA／戴維斯傷勢比預期嚴重 將無限期缺戰

戴維斯（右）和約柯奇（左）爭搶籃板。（歐新社）

NBA湖人 球星戴維斯（Anthony Davis）的回歸不再有時間表。湖人隊23日確認戴維斯的右腳出現壓迫性傷害，回歸之日沒有期限。原本各方都認為他只會缺陣一個月。

戴維斯在16日對陣丹佛金塊隊的比賽中， 在籃下晃過丹佛球星約柯奇（Nikola Jokic）帶球上籃得分後，隨即抬起右腳，用左腳支撐全身體重跳回場邊。之後他就再也沒有上場。

根據ESPN記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的說法，雖然無限期的說法令人擔憂，但戴維斯腳部的疼痛在過去幾天明顯消退。在重新評估之前，戴維斯預計會再休息一周左右。

就這一點而言，沃納羅斯基報導，湖人隊認為手術 仍可避免。

戴維斯本賽季場均得到27.4分和12.1個籃板。在傷退前的五場比賽中場均得分超過40分，並且幫助湖人隊在本賽季糟糕的2勝10負開局後反彈至13勝18敗方面發揮了重要作用。

湖人隊現在不得不想辦法在戴維斯缺陣下取勝，這是它們上個賽季曾做過的努力。上個賽季，當戴維斯因膝關節韌帶和右腳踝受傷缺席時，球隊取得16勝27負的戰績。但自從擊敗金塊隊之後，洛杉磯 在沒有他的情況下三場比賽輸掉兩場。