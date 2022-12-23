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NBA／半場領先40分…籃網打爆勇士 豪取7連勝

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特（左）拿下23分7籃板5助攻4抄截全能數據，籃網輕鬆贏球，收下7連勝。（路透）
杜蘭特（左）拿下23分7籃板5助攻4抄截全能數據，籃網輕鬆贏球，收下7連勝。（路透）

多名主力缺陣的勇士21日作客籃網主場，結果首節就被打爆，半場結束前甚至落後高達40分，讓比賽提早進入垃圾時間，終場籃網以143：113擊敗勇士，收下近期的7連勝，輸球的勇士則吞下2連敗。

籃網首節中段就打出20：2的高潮，總計這節以23投17中的誇張命中率攻進46分，反觀勇士僅攻下17分，首節29分的分差打破勇士隊史最差紀錄。

第二節籃網持續在傷口撒鹽，再度狂轟45分，即使勇士攻下34分，也讓半場結束時，分差到達誇張的40分，這樣的分差，同樣打破勇士隊史紀錄。

第三節籃網輕鬆打，火力也終於下滑，讓勇士趁機追上一些分數，不過籃網終場仍以143：113輕鬆擊敗勇士。

籃網全場投籃命中率、三分球命中皆超過6成，總計9人得分上雙，其中杜蘭特（Kevin Durant）拿到23分7籃板5助攻4抄截的全能數據。

勇士此役輸球，但年輕球員都打出不錯的數據。中鋒威斯曼（James Wiseman）打出本季代表作，拿到30分6籃板，穆迪（Moses Moody）攻下17分，首輪新秀鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）也有17分進帳。

根據ESPN統計數據，籃網上半場就拿下91分，創下聯盟史上第三高紀錄，僅次於太陽在1990年對戰金塊時創下的上半場107分，以及2018年勇士出戰公牛時所創下的上半場92分；至於勇士上半場落後40分，則是創下衛冕軍在史上半場最大落後分差。

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