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NBA／戴維斯傷勢成疑 湖人補強反獲喘息空間

記者劉肇育／即時報導
湖人明星前鋒戴維斯。（美聯社）
湖人明星前鋒戴維斯。（美聯社）

湖人明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）在17日與金塊之戰傷退後，一度傳出可能休息一個月的時間，不過近日卻有多家美國媒體認為，湖人並未對外公布戴維斯的真實狀況，傷勢可能比預期的嚴重不少，對於湖人剩餘賽季可能造成影響。

戴維斯在日前與金塊的比賽中，在一次切入禁區的過程中與金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在空中發生碰撞，儘管接觸的過程看似相當正常，不過落地後戴維斯確是一度抬起右腳，只靠著左腳支撐跳躍，而接下來他雖然仍繼續留在場上，但最終僅出賽17分鐘後就傷退。

而在那場比賽後，湖人球團也一直以「右腳酸痛」為由缺席了接下來的3場比賽，不過戴維斯的真實傷勢狀況也在近日遭到質疑，ESPN記者麥克米納明（Dave McMenamin）就指出，戴維斯的狀況確實讓人擔憂，因為通常球隊並不太會隱匿球員傷勢，不過以酸痛為由讓球員不斷缺陣並不常見。

麥克米納明指出，湖人球團目前已經針對戴維斯的傷勢對外尋求第2、3醫療意見，似乎還在努力釐清戴維斯的傷勢狀況，狀況確實令人擔憂，「畢竟他在一兩周前，還是聯盟前5名的球員，並提醒大家湖人會在剩餘賽季製造一些動靜，但現在缺少了他，湖人的狀況明顯出現改變。」

不過也有部分媒體認為，戴維斯的傷勢狀況反而讓湖人球團得以放慢補強或是交易步調，畢竟在戴維斯持續歸期未定的狀況下，在賽季間積極補強已經沒有太大意義，尤其是當中如果牽涉到選秀權，反觀可以利用這次機會重新規劃未來藍圖。

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