NBA／籃網半場91分創史上第三高 領先勇士40分也寫紀錄

籃網前兩節就拿下91分，創下聯盟史上上半場第三高得分。（美聯社）

籃網21日在主場迎戰衛冕軍勇士 ，不過在上半場打完籃網就已經靠著多點開花攻勢以91：51領先勇士高達40分，而籃網前兩節就拿下91分，創下聯盟史上上半場第三高 得分，至於勇士落後40分則是創下衛冕軍半場最大落後分差。

籃網21日迎戰來訪的勇士，明星主控厄文 （Kyrie Irving）因為右小腿緊繃缺陣，總教練馮恩（Jacque Vaughn）說：「他稍早有做一些投籃訓練，但之後跟我說腿部有點緊繃，因此，我將對他進行一些檢查，看看有什麼最新狀況。」

儘管缺少了當家主控，但籃網上半場卻一路壓著勇士打，首節籃網不僅猛轟46分，還僅讓勇士攻下17分，取得29分領先優勢，第二節籃網延續兇猛進攻火力再度單節拿下45分，上半場打完已經取得40分領先。

根據ESPN統計數據，籃網上半場就拿下91分，創下聯盟史上第三高紀錄，僅次於太陽在1990年對戰金塊時創下的上半場107分，以及2018年勇士出戰公牛時所創下的上半場92分；至於勇士上半場落後40分，則是創下衛冕軍在史上半場最大落後分差。