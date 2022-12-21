我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國大批工人染病請假 工廠嚴重人手短缺、快遞沒人送

眾院委員會公布川普稅表紀錄：2020年繳稅為零

NBA／太陽40億元收購案獲證實 等聯盟正式批准

中央社／紐約20日綜合外電報導
鳳凰城太陽即將易主。(美聯社)
鳳凰城太陽即將易主。(美聯社)

億萬富豪、美國最大批發抵押貸款發放機構United Wholesale Mortgage（UWM）執行長伊許比亞（Mat Ishbia）以破紀錄的40億美元買下NBA太陽及WNBA水星，雙方今天證實此事。

美國職籃NBA鳳凰城太陽目前的老闆薩佛（Robert Sarver）在聯合聲明中說：「伊許比亞是合適的領導人，能在球隊已打下的基礎及社群的支持下，將太陽和水星帶入下一個紀元。」

這筆交易還需要聯盟批准，才能全部完成。

伊許比亞說：「這對我們全家來說，都是美夢成真的一刻。」

伊許比亞也說：「我很感謝薩佛在過程中付出的時間和支持。若獲NBA批准，我們會很榮幸能成為太陽和水星的下一任管理者。」

魔術強森（Magic Johnson）發推文說：「我與伊許比亞通了電話，恭喜他買下了太陽。」

「他不僅會為太陽、還會為整個聯盟作出貢獻。其他29隊最好當心了，因為伊許比亞是一位贏家!」

薩佛因種族歧視、厭女的言論，及在工作場合出現霸凌行為，在9月被NBA當局罰了1000萬美元，並禁止參與活動一年。他隨後表態要將球隊賣掉。

當時NBA許多球星，像是詹姆斯（LeBron James）、保羅（Chris Paul）都認為薩佛被罰得太輕。部分大贊助商甚至揚言，若薩佛還在，他們就不會繼續和太陽、水星簽約。

對於這樁買賣，NBA總裁席佛（Adam Silver）稱，「對於球團和社群來說，這是正確的下一步」。

伊許比亞目前還須接受身家調查，並獲球團老闆投票同意，才能正式入主太陽，但這些通常只是形式。

這次太陽以40億美元賣出，創下紀錄。過去，洛杉磯快艇2014年被以20億美元賣出，休士頓火箭2017年被以22億美元賣出，布魯克林籃網2019年被以23.5億美元賣出。

太陽1968-69球季加入NBA，球迷便一直期待他們能拿下總冠軍，但願望遲遲未能實現。

太陽1976年打進總冠軍賽，但不敵波士頓塞爾蒂克。1993年的總冠軍賽，太陽又敗給由喬丹（Michael Jordan）率領的芝加哥公牛。去年太陽殺進總冠軍賽，但輸給了密爾瓦基公鹿。

NBA 總冠軍賽 社群

上一則

世足賽／堅持30年夢想 梅西感性長文回首崎嶇奪冠路

延伸閱讀

NBA／里拉德登拓荒者得分王 亞歷山大搶鋒頭

NBA／里拉德登拓荒者得分王 亞歷山大搶鋒頭
NBA／紐約雙雄同時至少6連勝 46年首見

NBA／紐約雙雄同時至少6連勝 46年首見
NBA／挑戰聯盟紀錄 馬刺vs.勇士門票賣破4萬5000張

NBA／挑戰聯盟紀錄 馬刺vs.勇士門票賣破4萬5000張
NBA／謹慎面對左肩問題 柯瑞：以前沒受過這種傷

NBA／謹慎面對左肩問題 柯瑞：以前沒受過這種傷

熱門新聞

阿根廷奪得世界盃冠軍。(擷自FOX Soccer推特)

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

2022-12-18 12:57
女球迷脫衣慶祝阿根廷奪冠。(擷自Instagram)

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

2022-12-20 15:50
阿根廷隊慶祝贏得世界盃冠軍，梅西(中)捧起大力神盃。(美聯社)

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

2022-12-18 14:18
圖為2022卡達世界盃的開幕演出。(中通社)

紐約、洛城2026現場看世界盃 會有更多亞洲驚喜

2022-12-18 20:42
梅西與妻子在全球數億球迷的注視下相擁慶祝，分享喜悅。(Getty Images)

世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人

2022-12-19 02:34
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣

南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣
中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？

中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？