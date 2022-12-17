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NBA／太陽保羅大學畢業 參加畢業典禮還給同學獎學金

聯合新聞網／ 即時報導
太陽保羅。(路透)
太陽保羅。(路透)

太陽球星保羅（Chris Paul）比完賽後，搭將近4小時的飛機，回到大學母校Winston-Salem State，以畢業生的身分參加畢業典禮。

保羅大二結束那年，為了參加2005年NBA選秀，暫停學業。他在2020年開始回到母校上學，如今終於正式畢業。

保羅和所有學生一樣按照學校安排的流程，沒有特殊待遇，也和認得他的同學一起拍照。保羅在典禮開始前，宣布將發給每位來到現場的畢業生2500美元，讓台下歡聲雷動。

典禮結束後，保羅也接受媒體的訪問，他表示，「當我上台接獲畢業證書時，既緊張又興奮，也很有成就感。我知道家人們都在現場，那種感覺真的太好了。」

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