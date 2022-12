NBA／太陽保羅大學畢業 參加畢業典禮還給同學獎學金

太陽球星保羅(Chris Paul)比完賽後,搭將近4小時的飛機,回到大學母校Winston-Salem State,以畢業生的身分參加畢業典禮。

保羅大二結束那年,為了參加2005年NBA 選秀,暫停學業。他在2020年開始回到母校上學,如今終於正式畢業。

保羅和所有學生一樣按照學校安排的流程,沒有特殊待遇,也和認得他的同學一起拍照。保羅在典禮開始前,宣布將發給每位來到現場的畢業生2500美元,讓台下歡聲雷動。

典禮結束後,保羅也接受媒體的訪問,他表示,「當我上台接獲畢業證書時,既緊張又興奮,也很有成就感。我知道家人們都在現場,那種感覺真的太好了。」

The moment Chris Paul walked across the stage and graduated from Winston-Salem State University 👏



(via @MarcJSpears) pic.twitter.com/wenErKo0nF