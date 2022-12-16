我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫

NBA／勇士少3大將只打了1節好球 遭76人壓制苦吞3連敗

聯合新聞網／即時報導
NBA勇士隊16日作客對戰76人，終場以106：118苦吞3連敗。圖為76人球星哈登（紅衣）突破防守上籃。（美聯社）
NBA勇士隊16日作客對戰76人，終場以106：118苦吞3連敗。圖為76人球星哈登（紅衣）突破防守上籃。（美聯社）

NBA勇士今日作客76人主場，柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）及維金斯（Andrew Wiggins）都因傷缺陣，除了第一節打出優勢外，剩下3節都被76人壓著打，終場以106：118不敵76人，苦吞3連敗。

勇士開局相當順利，打出一波7：0的攻勢，首節攻下38分強壓76人，其中頂替柯瑞先發的迪文森佐（Donte DiVincenzo）表現最亮眼，單節命中5記三分球，拿下15分。

到了第二節勇士的進攻表現開始下滑，76人靠著雙星安比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）上半場都攻下17分，半場結束前只落後勇士2分。

第三節勇士缺少柯瑞的問題浮現，一度超過3分鐘沒得分，也讓76人打出12：0的攻勢，將比分反超，這節打完76人反而取得5分領先。第四節比賽76人持續拉開比分，終場就以118：106收下勝利。

安比德34分13籃板，哈登27分9助攻5籃板，梅爾頓（De'Anthony Melton）17分9籃板7助攻。

勇士的部分，波爾（Jordan Poole）攻下29分，魯尼（Kevon Looney）繳出14分11籃板9助攻的準大三元表現，迪文森佐17分10籃板6助攻，湯普森（Klay Thompson）17投僅4中，攻下12分。

勇士 柯瑞

上一則

NBA／肩傷不用動手術鬆一口氣 柯瑞：不確定休多久

延伸閱讀

NBA／肩傷不用動手術鬆一口氣 柯瑞：不確定休多久

NBA／肩傷不用動手術鬆一口氣 柯瑞：不確定休多久
NBA／勇士戰績不妙 柯瑞左肩傷勢至少缺席2周

NBA／勇士戰績不妙 柯瑞左肩傷勢至少缺席2周
NBA／柯瑞心中最強5人揭曉 詹姆斯、布萊恩竟未入列

NBA／柯瑞心中最強5人揭曉 詹姆斯、布萊恩竟未入列
NBA／柯瑞獲運動畫刊年度最佳 大秀背對投籃

NBA／柯瑞獲運動畫刊年度最佳 大秀背對投籃

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
法國開賽5分鐘首開紀錄，攻破摩洛哥大門。(擷自FOX Soccer推特)

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

2022-12-14 15:59
連續兩屆準確預測世足賽冠軍的經濟學家克雷門表示，本屆卡達世足賽將由足壇巨星梅西（見圖）領軍的阿根廷隊奪下冠軍。 （路透）

連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...

2022-12-10 06:46

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-14 13:00

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺