NBA／三節轟11三分球 里拉德寫個人新高

里拉德火力全開。（美聯社）

NBA拓荒者隊球星里拉德（Damian Lillard）12日在主場面對灰狼比賽中大開殺戒，全場轟進平個人紀錄的11顆三分球，豪取38分。在他的帶動之下，拓荒者三節打完就取得22分領先優勢，這讓里拉德第四節直接待在板凳席，最終球隊便以133：112痛宰灰狼。

對於自己第四節沒有刻意上場挑戰湯普森（Klay Thompson）所保持的14顆三分球紀錄，里拉德認為這是正確的決定。「對我來說，如果我能打破紀錄，我希望是在一個正常的情況下去完成。我不想被指派上場，就為了破紀錄而狂投三分球。」里拉德霸氣地說。

總教練畢拉普斯也是同樣想法。「我第四節沒考慮過要派他上場，如果他是離自己生涯得分紀錄還差5分，或許我會讓他打。」

賽後談到自己的投籃感覺，里拉德說：「我感覺今晚的籃框就跟大海一樣，感覺我每個球都會進。我有感覺今晚很不錯，只是沒想到會這麼熱到發燙。」

里拉德上半場就轟進8顆三分球，生涯累積3次單場命中11顆三分球，如此表現也再次反映他近期的火燙手感。自傷癒回歸後，里拉德4戰平均拿到33.7分，投籃命中率和三分命中率皆達5成，罰球命中率更是百分之百。