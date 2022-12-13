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NBA／讚賞羅素生涯卓越貢獻 詹姆斯致敬傳奇巨星

記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯昔日奪冠接受羅素親自頒獎。（歐新社）
詹姆斯昔日奪冠接受羅素親自頒獎。（歐新社）

塞爾蒂克今天將作客史坦波中心（Staples Center），挑戰地主湖人。賽前詹姆斯（LeBron James）也向已逝傳奇巨星羅素（Bill Russell）表達敬意。。

「這一點都不令人意外，我認為這是原本就該發生的事情，」談到羅素6號球衣被聯盟30支球隊退役，詹姆斯表示，「羅素對於比賽意義重大，不僅僅是對波士頓塞爾蒂克，還影響到整個NBA。包括他對黑人社區的貢獻，積極樂觀的精神，他的演說和思想，還有他對於籃球運動的意義。」

詹姆斯曾在熱火時期穿上6號戰袍，他也是身穿這件球衣奪下生涯前兩座總冠軍，這個號碼可說是對他的意義非凡。

「我是聯盟最後一批身穿6號球衣的球員之一。每次見到羅素現身總是一種享受，或是當我有機會贏得總冠軍的時候，看到他和我一起出現在球賽之中，獲得以其為名的獎項，這是我職業生涯中最令人愉悅的時刻之一。」詹姆斯說。

綠衫軍這波客場之旅先前曾去了大通中心，勇士特別為羅素舉辦了球衣退休儀式。除了塞爾蒂克時期的輝煌生涯外，另一方面是，羅素高中時期就讀奧克蘭的McClymonds高中，並率領舊金山大學完成NCAA冠軍連霸大業。

勇士 奧克蘭 退休

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