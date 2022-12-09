NBA／神仙打架 金塊穆雷0.9秒準絕殺技壓拓荒者里拉德

穆雷高難度三分，準絕殺拓荒者。（美聯社）

三連敗的金塊作客拓荒者主場，上演本季最精采的比賽，雙方在比賽時間最後6分鐘，總共互換16次領先，最終金塊靠著穆雷（Jamal Murray）0.9秒的準絕殺以121比120氣走拓荒者。

金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）上半場就在內線展現統治力，個人光是在禁區就獨得20分。不過拓荒者的團隊戰力更勝一籌，當家球星里拉德（Damian Lillard）開啟組織模式，半場打完送出9次助攻，幫助拓荒者64比63領先。

到了第三節，里拉德突然爆發，在他單節狂砍18分的帶領下，幫助拓荒者在這節取得雙位數領先。不過第四節金塊趁著里拉德不在場上的時間，一口氣將分差縮回1分，拓荒者也趕緊讓里拉德重返戰局。

雙方先發球員末節在場上展開激烈的拉鋸戰，在最後6分鐘內，宛如神仙打架般，你一球我一球，共16次領先互換。其中里拉德則是進入「Dame Time」，兩度命中高難度三分，取得1分領先，留給金塊最後一攻。

不過金塊穆雷把握機會上演精采的換手運球，並後撤步三分球命中準絕殺、取得1分領先，只留給拓荒者0.9秒的時間，拓荒者最後一擊發球差點發生失誤，球陰錯陽差落入里拉德手中，他隨手一扔，可惜沒有上演奇蹟，最終金塊就以121比120氣走拓荒者。

本場比賽金塊約柯奇繳出33分10籃板9助攻的準大三元，投進準絕殺球的穆雷21分8助攻，葛登（Aaron Gordon）20分。

拓荒者的部分，里拉德狂砍40分外帶12助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）21分9籃板，葛蘭特（Jerami Grant）18分3籃板。