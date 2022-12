NBA／勇士波爾飆36分卻致命失誤 爵士上演驚奇逆轉秀

第四節從落後局面殺回來,並且在終場前13.3秒還領先4分的勇士 ,沒想到最後時刻先是讓畢斯利(Malik Beasley)砍進三分球,隨後波爾(Jordan Poole)發生致命失誤,反而讓2年級生豐泰奇歐(Simone Fontecchio)趁勢灌籃得手,爵士上演驚奇逆轉秀,以124比123氣走勇士。

這場比賽包括柯瑞 (Stephen Curry)、格林(Draymond Green)、維金斯(Andrew Wiggins)等3位主力皆因傷未出賽,爵士得分主力馬卡南(Lauri Markkanen)同樣也缺席。

波爾和湯普森(Klay Thompson)雖然前三節合拿48分,但爵士多點開花,陣中6人得分雙位數,以更好的進攻表現取得100比91領先優勢;庫明加(Jonathan Kuminga)第四節獨拿12分,加上波爾也拿到10分,帶動勇士一波反擊,在終場前2分10秒超前對手。

克拉克森(Jordan Clarkson)在剩下24.9秒時因2級惡意犯規遭驅逐出場,庫明加2罰1中,之後波爾也是得到罰球機會,也是2罰1中。然而這4分差的優勢仍是無法幫助勇士奪勝。對勇士來說,客場比賽依然是面臨掙扎,至今累積2勝11敗。

SIMONE FONTECCHIO FOR THE WIN OFF THE STEAL!@utahjazz WIN 🔥 pic.twitter.com/yyclOCRtAg