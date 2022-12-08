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NBA／勇士波爾飆36分卻致命失誤 爵士上演驚奇逆轉秀

記者蔡佳霖／綜合外電報導
爵士2年級生豐泰奇歐致勝灌籃逆轉勇士。（Getty Images）
爵士2年級生豐泰奇歐致勝灌籃逆轉勇士。（Getty Images）

第四節從落後局面殺回來，並且在終場前13.3秒還領先4分的勇士，沒想到最後時刻先是讓畢斯利（Malik Beasley）砍進三分球，隨後波爾（Jordan Poole）發生致命失誤，反而讓2年級生豐泰奇歐（Simone Fontecchio）趁勢灌籃得手，爵士上演驚奇逆轉秀，以124比123氣走勇士。

這場比賽包括柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）等3位主力皆因傷未出賽，爵士得分主力馬卡南（Lauri Markkanen）同樣也缺席。

波爾和湯普森（Klay Thompson）雖然前三節合拿48分，但爵士多點開花，陣中6人得分雙位數，以更好的進攻表現取得100比91領先優勢；庫明加（Jonathan Kuminga）第四節獨拿12分，加上波爾也拿到10分，帶動勇士一波反擊，在終場前2分10秒超前對手。

克拉克森（Jordan Clarkson）在剩下24.9秒時因2級惡意犯規遭驅逐出場，庫明加2罰1中，之後波爾也是得到罰球機會，也是2罰1中。然而這4分差的優勢仍是無法幫助勇士奪勝。對勇士來說，客場比賽依然是面臨掙扎，至今累積2勝11敗。

克拉克森退場前得到全隊最高22分9助攻，兩位主要致勝功臣畢斯利和豐泰奇歐各拿18分；塞克斯頓（Collin Sexton）17分，歐林尼克（Kelly Olynyk）15分5助攻3籃板，凱斯勒（Walker Kessler）10分12籃板5阻攻。上演關鍵抄截的亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）則有11分7籃板4助攻3抄截表現。

波爾全場23投10中包括13罰12中拿下36分8助攻6籃板，平本季個人得分紀錄。湯普森25投8中得到22分，庫明加13投10中展現高效率，獲得24分5籃板4助攻。

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