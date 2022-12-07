NBA／波格丹諾維奇31分領銜 活塞末節轟垮熱火

波格丹諾維奇(右)本季第3次突破30分。 (美聯社)

效力克羅埃西亞的波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），6日在作客面對熱火的比賽中，充分展現射手本色，全場16投12中包括命中7顆三分球，攻下31分5助攻3籃板3抄截，這是他本季第3次單場得分超過30分。

其中，波格丹諾維奇在第四節獨拿14分，搭配板凳群的強勢發揮，全聯盟戰績倒數的活塞一舉擊垮熱火防線，將雙方比分差距拉開到20分以上，最終就以116比96大勝對手。活塞拿到本季第7勝，同時也是贏分最多的一場比賽。

替補的巴克斯（Alec Burks）拿下18分9籃板，比伊（Saddiq Bey）14分4助攻3籃板3抄截，喬瑟夫（Cory Joseph）11分5助攻，3人合力讓板凳攻下54分，足足比熱火的替補群多出35分。

「我們今天無法做好1對1的防守。前三節我們的防守還很穩定，但之後卻是門戶洞開。波格丹諾維奇命中了一些非常關鍵的投籃。」熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後表示。

巴特勒（Jimmy Butler）因右膝傷勢管理並未出賽，赫洛（Tyler Herro）也以17投12中的高命中率攻下34分，追平賽季最高得分表現；阿德巴約（Bam Adebayo）拿到21分15籃板，兩人的得分就佔全隊超過5成。

熱火雖然外線表現不如人，仍緊咬住比分，前三節比賽打完只落後活塞3分。然而第四節熱火防線潰堤，讓活塞的命中率衝到將近7成，本身則是跌到35%，此消彼長，只能黯然吞下2連敗。