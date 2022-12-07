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NBA／飆新高43分 騎士米契爾重創湖人防線

記者蔡佳霖／即時報導
米契爾第四節獨拿17分。 (美聯社)
米契爾第四節獨拿17分。 (美聯社)

帶著連勝氣勢前往克里夫蘭作戰的湖人，首節快結束前戴維斯（Anthony Davis）就因類流感症狀被迫提前退賽，儘管球隊前三節打完仍舊和騎士僵持不下，但進入第四節之後，團隊攻守卻是全面崩盤，單節被殺出31比19的巨大攻勢，最終以102比116落敗，結束3連勝。

米契爾（Donovan Mitchell）整場比賽27投17中狂砍賽季新高43分，外加6籃板5助攻4抄截，其中他在第四節獨拿17分，幾乎是一人打掉湖人全隊。

艾倫（Jarrett Allen）在缺席5場比賽後傷癒回歸，以14投11中的高效率繳出24分11籃板3抄截；葛蘭德（Darius Garland）獲得21分11助攻，莫布里（Evan Mobley）則有7分12籃板。騎士在最近11場比賽中贏得8勝。

在失去戴維斯的情況下，湖人前三節靠著詹姆斯（LeBron James）獨拿21分14籃板的帶動，加上衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、布萊恩（Thomas Bryant）等替補的貢獻，三節打完僅落後2分。在第四節進行到9分12秒時，雙方形成90比90平手，隨後米契爾全面啟動，6分鐘左右的時間個人狂砍16分，直接擊潰湖人防線。

詹姆斯末節完全沒有得分，得到21分17籃板4助攻，寫下本季個人單場籃板新高；布萊恩獲得19分9籃板，衛斯特布魯克16分3籃板3助攻，施羅德（Dennis Schroder）16分。戴維斯只打了8分鐘就退場，得到1分3籃板2助攻。

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