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網媒爆林書豪即將加盟高雄鋼鐵人 再掀台籃高潮

體育新聞組／綜合報導
傳聞林書豪即將加盟P聯盟高雄鋼鐵人隊。（新華社）
傳聞林書豪即將加盟P聯盟高雄鋼鐵人隊。（新華社）

繼「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟台灣T1聯盟桃園雲豹隊，掀起一陣狂熱之後，如今又一波高潮再起，來的人並非「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）或是「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas），而是具有台灣血統，曾在NBA紐約尼克隊締造「林來瘋」傳奇的林書豪，終於要赴台灣打球了。據Instagram網路媒體「sport_midnight」最新爆料，林書豪即將加入P聯盟的高雄鋼鐵人隊，這也符合之前一直在台灣籃球界的傳聞。

「sport_midnight」均能提前曝光球員的動向，成為台灣網友關注度相當高的網路媒體，今晚再度以合成照片的方式，指出林書豪將加入高雄鋼鐵人，隨即有超過3000多人按讚，也有超過150則留言。「不用看Howard了，可以看書豪了」、「鋼鐵人起飛？」、「買票了」、「鋼鐵人總冠軍」。

林書豪今年從CBA（中國甲A聯賽）北京首鋼隊釋出後，新一季最終落腳廣東龍獅隊，與台灣好手陳盈駿同隊，然而林書豪均是替補身分上場，成績表現並不理想。

先前台灣籃球界盛傳，林書豪是為了走完與中國球鞋品牌的合約，才會一直留在中國，其實他與台灣球隊已有默契，據說就是高雄鋼鐵人隊，而非與弟弟林書緯相同的新北國王隊。

自從霍華德赴台之後，為台灣籃壇掀起風暴，不過，目前受到傷勢無法上場，如今林書豪若能確定到台灣打球，勢必能帶動另一波高潮。

林書豪 北京

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