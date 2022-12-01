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NBA／勇士柯瑞菜單曝光 訓練師：有球員和他練到吐

聯合新聞網／ 即時報導
勇士球員柯瑞。(路透)
勇士球員柯瑞。(路透)

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）是NBA最刻苦訓練的球員之一，不過他的訓練菜單不是每個人都能接受。他的訓練師佩恩（Brandon Payne）日前上節目爆料，有一名NBA球員跟著柯瑞一起訓練，卻練不到5分鐘就吐了。

佩恩爆料有一名NBA球員跟著柯瑞一起訓練，結果5分鐘不到就去旁邊的地板休息，然後就跑到外面吐了，「他也是一名好球員哦」佩恩說。

去年總冠軍賽期間，佩恩曾向《San Jose Mercury News》記者梅迪那（Mark Medina）透露柯瑞在休賽季的訓練方式，「他經常打21點的比賽，但必須使用不同的方式，包括三分球、中距離、上籃，其中上籃只算1分，他曾在一分鐘內拿到21分。」佩恩補充說，「在每次投籃出手前，柯瑞必須先衝刺到中場。」

佩恩還說他為了柯瑞發明「連續兩球」的訓練項目，柯瑞必須在90秒內從5個不同的位置連續投進2顆三分球，但他最終縮短時間，因為柯瑞一下子就完成了。

佩恩也爆料老鷹楊恩（Trae Young）也跟著柯瑞這樣訓練過，雖然一開始不太適應，但他很快就跟上強度，完成訓練。

柯瑞 NBA 勇士

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