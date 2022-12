NBA／布克超神命中率3節狂轟51分 太陽曬傷公牛奪6連勝

西區龍頭太陽在主場迎戰來訪的公牛,老將保羅(Chris Paul)仍高掛免戰牌,但太陽攻守部分仍皆完勝對手,在當家球星布克(Devin Booker)三節飆51分的瘋狂表現帶領下,以132:113輕取公牛,收下近期的6連勝。

第一節艾頓就獲得不少出手機 會,輕鬆拿下11分。另外本場手感火熱的布克也攻下9分。第二節公牛只攻下18分,反觀布克一個人就攻下16分,幫助太陽半場打完就以64:43大幅領先。

第三節雙方上演飆分大戰,其中布克宛如籃球之神附身,5記三分全部命中,總計這節11投10中狂飆26分。三節沒打完布克就攻下51分,太陽也以106:81領先,比賽提早進入垃圾時間。

🔥 DEVIN BOOKER WAS OUT OF THIS WORLD TONIGHT!



🌟 51 PTS

🌟 6 AST

🌟 80% FG

🌟 6 3PM (6-7)

🌟 65.8 FPTS



Have a night, Book! #WeAreTheValley pic.twitter.com/YQ56JqtDQZ