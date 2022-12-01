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NBA／布克超神命中率3節狂轟51分 太陽曬傷公牛奪6連勝

體育新聞組／即時報導
布克25投20中狂砍51分。（Getty Images）
布克25投20中狂砍51分。（Getty Images）

西區龍頭太陽在主場迎戰來訪的公牛，老將保羅（Chris Paul）仍高掛免戰牌，但太陽攻守部分仍皆完勝對手，在當家球星布克（Devin Booker）三節飆51分的瘋狂表現帶領下，以132：113輕取公牛，收下近期的6連勝。

第一節艾頓就獲得不少出手機會，輕鬆拿下11分。另外本場手感火熱的布克也攻下9分。第二節公牛只攻下18分，反觀布克一個人就攻下16分，幫助太陽半場打完就以64：43大幅領先。

第三節雙方上演飆分大戰，其中布克宛如籃球之神附身，5記三分全部命中，總計這節11投10中狂飆26分。三節沒打完布克就攻下51分，太陽也以106：81領先，比賽提早進入垃圾時間。

最後一節布克沒有回到場上，太陽也132：113帶走公牛。本場比賽布克攻下51分，25投20中，命中率高達8成，是聯盟近25年來第2位前三節攻下50分且命中率8成以上的球員，上一位是哈登（James Harden），他在2017年11月5日對上爵士的比賽辦到。

除了布克外，艾頓本場的表現也十分出色，攻下30分16籃板；公牛的部分，德羅展（DeMar DeRozan）攻下29分7籃板4助攻，拉文（Zach LaVine）21分7助攻。

第三節雙方上演飆分大戰，其中布克宛如籃球之神附身，5記三分全部命中。（Getty...
第三節雙方上演飆分大戰，其中布克宛如籃球之神附身，5記三分全部命中。（Getty Images）

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