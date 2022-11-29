柯瑞關鍵走步錯失最後一擊 唐西奇41分大三元險勝勇士

唐西奇(右)生涯第20次拿到40分大三元。（美聯社）

去年西區決賽組合勇士 和獨行俠本季首度交手，雖然雙方本季戰績都不如預期，但這場比賽打得十分膠著。勇士靠著替補出色的表現下彌補比分差距，不過獨行俠唐西奇攻下生涯第20次40分大三元，率隊以116比113在主場驚險守住勝利。

賽後獨行俠10勝10敗，勇士11勝11敗，雙方並列西區第9。

勇士開場就遭遇進攻當機，前四分半鐘只攻下2分，儘管後半段找回手感，但仍以24比36落後。

第二節換獨行俠進攻出現困難，勇士則在替補上陣的年輕小將庫明加（Jonathan Kuminga）和蘭姆（Anthony Lamb）的帶動下，打出10比2的攻勢。雙方先發回來後比數持續緊咬，庫明加的兩記扣籃終於幫勇士成功反超比數，不過獨行俠又靠著唐西奇（Luka Doncic）的罰球在半場結束前要回1分領先。

第三節雙方打得仍十分膠著，獨行俠在唐西奇單節13分6助攻的帶動下攻下37分，不過勇士靠著柯瑞 （Stephen Curry）和維金斯（Andrew Wiggins）的攻勢，仍將分差維持在5分落後。

末節出現意外插曲，獨行俠丁威迪（Spencer Dinwiddie）因肘擊波爾波爾（Jordan Poole），遭判惡意犯規被驅逐出場，勇士也藉此打出一波9比2的攻勢將分數反超。