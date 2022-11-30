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世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

NBA／杜蘭特轟45分退魔術 籃網勝率達5成

記者蔡佳霖／綜合報導
杜蘭特高效率砍下45分。 （Getty Images）
杜蘭特高效率砍下45分。 （Getty Images）

開季以來一直維持高檔狀態的杜蘭特（Kevin Durant），28日面對魔術繳出24投19中的驚人命中率，狂砍賽季新高45分，另外還有7籃板5助攻2抄截2阻攻的全方位數據，帶領籃網在主場以109：102拿下勝利。

近期逐漸找回正軌的籃網，在取得2連勝之後，本季勝率首度來到5成關卡。

厄文（Kyrie Irving）此戰拿到20分，克萊斯頓（Nicolas Claxton）則有17分13籃板，替補的哈里斯（Joe Harris）擺脫前面3場比賽的嚴重低迷手感，11投5中得到17分4籃板。西蒙斯（Ben Simmons）僅打了上半場就因傷勢提前退賽，3投0中沒有分數進帳，傳出3助攻搶下4個籃板。

籃網前三節打完取得11分領先，不過魔術積極追趕，將比分差距縮小到僅有4分差，迫使籃網得在剩下9分鐘時就把杜蘭特放回球場。杜蘭特隨後火力全開，個人獨拿9分，穩住球隊領先局面。小寶兒（Bol Bol）雖然臨去秋波砍進三分球，但魔術後續也沒有繼續得手，克萊斯頓的灌籃也讓籃網鎖定勝局。

魔術先發陣容有3人得分超過20分。班切羅（Paolo Banchero）24分5助攻4籃板2抄截，小寶兒也有24分6籃板2阻攻的表現，華格納（Franz Wagner）21分；哈里斯（Gary Harris）19分4籃板3助攻。

厄文

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