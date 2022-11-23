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NBA／歐尼爾諷台水準低 霍華德跟173公分打「拿30分應該的」

中央社／台北23日電
NBA前球星歐尼爾（圖）近日說，防守霍華德的人可能僅173公分，拿到30分是應該的。（取材自Instagram）
NBA前球星歐尼爾（圖）近日說，防守霍華德的人可能僅173公分，拿到30分是應該的。（取材自Instagram）

「魔獸」霍華德加盟台灣籃球隊雲豹首秀得38分，NBA前球星「俠客」歐尼爾近日說，防守霍華德的人可能僅173公分，拿到30分是應該的。霍華德則力挺T1，感謝台灣球迷支持，讓他能做自己。

歐尼爾（Shaquille O'Neal）過去在美國職籃NBA場上擁有「超人」稱號，而在「魔獸」霍華德（Dwight Howard）崛起後，曾被視為是歐尼爾接班人，同樣也有「超人」封號，讓歐尼爾不以為然，經常出言冷嘲熱諷。

生涯8度入選NBA全明星賽的霍華德加盟台灣職籃T1聯盟桃園雲豹掀起旋風，首秀繳出38分、25籃板、9助攻成績，第2戰拿下23分、9籃板、10助攻，連2戰繳出「準大三元」成績，36歲的他依舊在場上展現主宰能力。

歐尼爾日前曾在個人Instagram限時動態轉發霍華德空中接力後暴扣的精彩影片，正當外界認為兩人關係趨緩後，歐尼爾近日上The Big Podcast播客節目受訪時再度嘲諷，「簡單地說，比賽的時候面對5呎8吋（約173公分）球員，他本來就應該拿到30分」。

霍華德赴台後，讓T1聯盟知名度大增，但歐尼爾顯然不以為然，他說：「這個聯賽讓我想起每周六會去鍛鍊的Lifetime Fitness league（美國知名連鎖健身房品牌）。」

對於外界質疑的T1聯盟水準，霍華德昨天曾在社群平台直播力挺台灣職籃，他說：「這對台灣球員非常不尊重，每年僅約450名的球員能夠登上NBA舞台，不代表沒進入的NBA的球員就是不好。」

霍華德今天也再度發文回應酸民，並附上中華民國國旗，他表示：「台灣民眾對我展現真誠的關懷和支持，讓我重新詮釋自己，我很久沒做真正的自己，這就是真正的Dwight Howard。」

NBA 中華民國 社群

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